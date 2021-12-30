Председатель Думы Каменска-Уральского на открытии новогоднего городка пожелал смерти оппонентам

Валерий Пермяков сделал неоднозначное заявление. Фото: сайт Гордумы Каменска-Уральского

Открытие ледового городка в парке отдыха трубников в Каменске-Уральском 29 декабря 2021 года запомнилось неоднозначным высказыванием председателя городской думы Валерия Пермякова, который выступил с эмоциональной речью.

Спикер сначала рассказал о том, какой хороший городок появился в парке и поздравил горожан с наступающим Новым годом. В конце речи Валерий Пермяков неожиданно пожелал смерти оппонентам.

- Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям желаю всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет! – сказал председатель Гордумы Каменска-Уральского.

В Гордуме пока ситуацию никак не комментируют, так как председателя нет на рабочем месте.

Свердловские чиновники не раз отличались эмоциональными высказываниями. Самым громким заявлением стали слова теперь уже бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки Ольги Глацких, которая в выступлении перед родителями школьников в Кировграде в октябре 2018 года заявила по поводу детей, что «государство их не просило вас рожать». Эти слова вызвали большой резонанс в обществе, после чего Ольга Глацких лишилась должности.