В екатеринбургском СИЗО пожизненник убил арестанта: до этого он расстрелял семью

Летом 2019 года житель Тюмени убил старшего брата из-за наследства матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный на пожизненный срок житель Тюмени Денис Сабуров убил арестанта из СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом «Комсомольской правде» рассказал осведомленный источник. Преступление было совершено летом 2021 года, когда Сабуров ожидал решения Второго апелляционного суда, который в итоге отказал ему в пересмотре уголовного дела.

Летом 2019 года осужденный убил своего старшего брата Олега, его жену Анну и дочку пары Александру. Кроме этого Дениса Сабурова признали виновным в угоне автомобиля, на котором он скрывался. А также незаконном хранении оружии о оставлении в опасности малолетней дочки убитой племянницы. Причиной расправы стала однокомнатная квартира, которую мать завещала Олегу. Но Денис посчитал, что его брат недостоин этого наследства.

Его приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима. Ранее он настаивал на проведении повторной экспертизы, чтобы доказать свою невменяемость.

- Убийство арестанта было совершено в психиатрическом отделении при СИЗО-1. Ожидается, что после новогодних праздников в прокуратуре утвердят обвинительное заключение и материалы дела передадут в суд. Следствие добилось переноса этапирования в тюрьму, чтобы он до приговора остался в Екатеринбурге, - рассказал инсайдер «КП»-Екатеринбург.

В пресс-службе свердловского управления ФСИН отказались комментировать ситуацию. В СУ СКР пока воздерживаются от заявлений.