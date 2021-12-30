Популярные блогеры и телеведущие запускают новогодний мини-сериал и конкурс на Авито

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Авито предлагает не скучать на долгожданных праздниках и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой современной интерпретации. Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. 5 счастливчиков получат супер призы — модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших зашифрованное в сериале слово — промокоды на бесплатную Авито Доставку.

В главных ролях мини-сериала — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Все самое интересное начинается, когда Большой Русский Босс открывает приложение Авито и покупает «плазменный телевизор с сюрпризом».

Арина Гиршович, руководитель направления бренда компании Авито:

“В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы “подарили” уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent календаря”.

Всего телезрителей ждет пять серий, в каждой из которых спрятана одна буква. Задача — собрать все буквы и составить слово. Затем пользователям нужно перейти на специальный лендинг и нажать “Написать Боссу”. Здесь они увидят объявление о продаже того самого магического телевизора и смогут сообщить его продавцу собранное слово.

Участие в конкурсе заканчивается 13 января, а результаты будут опубликованы 17 января на сайте проекта и в соцсетях Авито.

Случайным образом будут выбраны 5 счастливчиков, которые получат супер-призы, а первым 30 000 угадавших — достанется промокод на бесплатную Авито Доставку*.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Съемки ролика проходили в московском офисе Авито, идеально подходящем по дизайну и интерьеру для такого проекта. Офисное пространство Авито разделено на разные тематические зоны для работы и отдыха, не совсем привычные для офисных форматов: есть даже капсулы для сна в виде деревянного домика, которые, кстати, протестировал Большой Русский Босс во время перерыва на съемках. Приглашенные артисты и их команды сошлись во мнении, что офис Авито выглядит очень по-киношному, что позволяет снимать здесь и рекламу, и корпоративные и официальные ролики, и сериалы без перестроения интерьера. "На работу как в киностудию!" – родилась шутка в процессе съемок.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Для создания нужной аутентичной картинки съемочная группа специально использовала сверх широкие объективы, которые только смогла найти. Чтобы добиться достаточного количества шума и аберраций, креаторы не стали снимать в формате 4к, а сделали все в Full HD, в классическом соотношении сторон 4:3.