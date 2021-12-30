В Екатеринбурге подростки устроили вечеринку и спалили дом семьи из 17 человек

Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге, в микрорайоне Уктус, на Патриотов, 21 сгорел двухэтажный дом семьи из 17 человек. В эту ночь, 30 декабря, в нем остались только подростки. Взрослые уехали еще вечером по делам, и ребята договорились отпраздновать наступающий Новый год. Ближе к трем часам ночи они решили растопить сауну, но сходить в нее им так и не удалось.

- На цокольном этаже дома расположена сауна, которую подростки пытались растопить. Однако из-за короткого замыкания начался пожар, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

По данным МЧС, пожар был очень сильным - огонь с дома перекинулся на надворные постройки и охватил площадь в 200 квадратных метров. На месте работали 23 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники. Больше двух часов пожарные боролись огнем.

- Пожарные локализовали огонь в 05:47. Пострадавших в результате пожара нет, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Сейчас обстоятельства пожара выясняет прокуратура. Специалисты ведомства дадут оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Кроме того, будет установлено, находились ли ночью в доме родители, законные представители подростков или иные взрослые.