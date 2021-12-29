Уральские спасатели приехали в Омск, чтобы вытащить покалеченного кота из шахты

В аэропорту их встретили хозяева кота. Фото:"ЗооСпас Екатеринбург"

Спасатели из Екатеринбурга специально приехали в Омск, чтобы вытащить из вентиляционной шахты покалеченного кота, который просидел там пять дней. Специалисту из «ЗооСпас Екатеринбург» 24 декабря позвонили встревоженные хозяева котика и сообщили, что не могут его вытащить уже несколько дней.

Не теряя времени, спасатели на следующий день ночным рейсом полетели в Омск, взяв с собой необходимое снаряжение.

- Несколько раз приходилось раскрывать рюкзак и подробно показывать содержимое, объясняя, что все эти аккумуляторы, провода, карабины, веревки, моток проволоки — это не набор странствующего террориста, - рассказал специалист.

В аэропорту их встретили хозяева кота, которые также провели ночь без сна. Приехав на место и забравшись на чердак, спасатели начали опускать эндоскоп в шахту, чтобы найти застрявшее животное.

Спасатели несколько часов не могли надеть на кота петлю. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

- Мы увидели, что кот сидит на переборке между двумя каналами, уходящими ещё глубже. Позже мы решили проверить их глубину и стали спускать камеру дальше, но так и не дошли до дна, - рассказал сотрудник «ЗооСпас».

После этого спасатели несколько часов не могли надеть на кота петлю, чтобы его вытащить. Веревка из-за наклона в вентиляционной трубе не могла достать до бедного животного, который при этом крутил головой, усложняя процесс.

Мы увидели, что кот сидит на переборке между двумя каналами. Фото:"ЗооСпас Екатеринбург

- Мы начали работу около 04:30, теперь время шло к вечеру, и мы до сих пор не вытащили кота. Шли пятые сутки его нахождения в шахте. Мы старались не говорить о плохом, но чувство тревоги было у каждого, - поделился спасатель.

Позже возникла идея смастерить конструкцию из катонной коробки, которая поможет петле зацепить пушистика. Благодаря находчивости, веревка все-таки обхватила шею кота, и его удалось вытащить.

После спасения хозяева отвезли питомца в круглосуточную ветеринарную клинику и оставили там на ночь. Позже выяснялось, что он отделался ссадинами на мордочке и обезвоживанием.

После спасения хозяева отвезли питомца в круглосуточную ветеринарную клинику. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

- Хозяева кота оплатили все расходы. Пять дней они боролись за спасение своего любимца и вопреки всем трудностям переломили ситуацию, которая выглядела совершенно безвыходной, - рассказал спасатель.

Как животное попало в шахту неизвестное, но специалисты екатеринбуржского «ЗооСпас» с чувством выполненного долга вернулись домой ночным поездом.