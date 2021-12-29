Чем опасна имитация красной икры, которой стало так много в Екатеринбурге

Увы, такая икра не принесет никакой пользы, а только раздразнит аппетит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед новым годом все чаще стали встречаться точки, где торгуют некачественной красной лососевой икрой. По 250 рублей за банку. И это притом, что за 100-граммовую баночку хорошей красной икры в магазине можно отдать от 500 рублей и больше. В чем подвох? Просто: икра-то ненастоящая. Это имитация, которую делают из желатина или водорослей с красителями и рыбным бульоном.

Еще на прилавках магазинов продается структурированная красная икра. Она делается из помятых и растекшихся в процессе перевозки икринок. Их собирают и делают из них однородную массу. А уже после, в это сырье добавляют желирующие агенты и получают маленькие икринки, которые потом охлаждают. Для вкуса в нее добавляют усилители.

Кроме того, диетолог посоветовала, начинать новогоднее застолье около 19:00, а до этого времени угоститься закусками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увы, такая икра не принесет никакой пользы, а только раздразнит аппетит. Да и вредные добавки в ее составе – очевидный минус.

- Такая икра опасна тем, что вызывает аллергические реакции. Поэтому, нужно обращать внимание на состав и красители, из которых ее сделали. Пользы от нее, конечно же, никакой. Это больше похоже на своеобразный вкусовой обман. Икра из других сортов рыбы, например стерляди, хотя бы богата аминокислотами, - рассказывает диетолог «Городского центра медицинской профилактики» Ирина Бородина.

Конечно, купить настоящую красную икру стоит из-за большого количества витаминов. Белок, которого полно в ее составе, хорошо влияет на состояние волос. Единственное, что увлекаться ее поеданием не стоит людям с болезнями почек и сердца.

- В первую очередь, это белковая «бомба». В ней есть незаменимые аминокислоты, витамины группы А, Е. Она очень полезна, но не всем, - продолжает Ирина Бородина. – Икра соленая, поэтому людям, страдающим почечными заболеваниями, надо есть ее в меру. У некоторых она может вызывать аллергическую реакцию на белок.

Особо важны для праздничного стола фрукты и овощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, диетолог посоветовала, начинать новогоднее застолье около 19:00, а до этого времени угоститься закусками. В качестве перекуса отлично подойдут вареные яйца и ломтики сыра. Особо важны для праздничного стола фрукты и овощи.

- Сейчас модно готовить блюда с морской капустой. Еще один оригинальный и полезный продукт – оливки. Лучше всего в тарелку положить овощей и по 2 ложки разных салатов. Тогда будет насыщение и польза. А на десерт отлично подойдут фрукты, вместо торта и шоколада, - продолжает Ирина.

Но такое угощение не сгодится, в них много холестерина, поэтому стоит подумать над альтернативными блюдами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то не мыслит свой пир без копченостей и колбас. Но такое угощение не сгодится, в них много холестерина, поэтому стоит подумать над альтернативными блюдами.

- Все хорошо, когда в меру. Вместо копченостей можно приготовить нарезку из говяжьего языка или что-нибудь аналогичное. И не стоит есть быстрые углеводы, такие как чипсы и снеки, - добавляет диетолог.

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