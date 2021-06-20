Сильный ветер оставил без света 50 тысяч жителей Свердловской области

Аварии произошли на сетях «МРСК Урала», «Облкоммунэнерго» и «Региональной сетевой компании». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ураганный ветер привел к блэкауту в некоторых точках Свердловской области. Он оборвал линии электропередач, из-за чего без электричества остались почти 50 тысяч человек.

- Минэнерго России держит на особом контроле восстановление электроснабжения в Свердловской области, где 20 июня с 12.42 из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в сетях 110-35 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ, - уточняют в Минэнерго России.

Аварии произошли на сетях «МРСК Урала», «Облкоммунэнерго» и «Региональной сетевой компании».

- Максимально без электроснабжения оставались около 49 200 человек, - добавляют в министерстве.

Всего в аварийных работах задействовано 59 бригад. Это 190 человек плюс еще 59 единиц спецтехники. К 21.00 электричество вернулось в дома приблизительно 39 тысяч человек. Еще около 10 тысяч оставались без света.

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