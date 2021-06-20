Дерево рухнувшее на Вознесенской горке в Екатеринбурге. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Воскресенье, 20 июня, выдалось на Урале солнечным и сухим днем. Туч нет. Проливного дождя, как в субботу, тоже. Но зато есть очень сильный ветер, о котором накануне предупреждали в МЧС.

- По данным синоптиков 20 июня местами в Свердловской области ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду, - сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

А это дерево на улице Тургенева, которое когда-то разукрасили актеры Коляда-театра, работавшего здесь. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Ветер весь день был такой силы, что с крыш некоторых домов слетели куски кровли. А кроме того упало несколько деревьев. Уже известно о как минимум одном погибшем - под Сысертью на оленьей ферме береза упала на маму и ее дочь. Ребенка со сломанной рукой отправили на скорой в больницу. Женщина от травм скончалась на месте.

Также из-за урагана без электричества остались 7,6 тысяч человек. Это жители 11 городских округов.

- Технологические нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряде других районов, - уточняют в «Россети Урал».

В Екатеринбурге на улице Коммунистической с крыши дома сдуло куски кровли. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В Первоуральске дерево надломилось и упало перед продуктовым магазином. Фото: Ирина Плашенкова, Инцидент.Первоуральск, vk.com

В Екатеринбурге листы кровли падают на машины. Фото: Iliya Grachev, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

На Старых Большевиков у дома №75 дерево едва не упало на женщину с коляской. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Снимок, сделанный в Серове на улице Попова. Фото: Александр Кожинов, "Говори, Серов!", vk.com

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