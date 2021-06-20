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Происшествия20 июня 2021 12:00

На Уралмаше столкнулись скорая и легковушка

Машины получили серьезные повреждения
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов с улицами Баумана и Машиностроителей. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов с улицами Баумана и Машиностроителей. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В Екатеринбурге в воскресенье, 20 июня, произошла авария с участием машины скорой помощи.

- Они столкнулись перекрестке, где сходятся проспект Космонавтов, Баумана и Машиностроителей, - рассказывают очевидцы. - Вроде как скорая въехала сзади в белую иномарку, из-за чего ту отнесло вперед.

Машины серьезно пострадали. У скорой смят перед. У легковушки - задняя часть корпуса. По данным ГИБДД, в аварии никто из людей не пострадал.

ДТППроисшествия: ДТП