На Уралмаше столкнулись скорая и легковушка

Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов с улицами Баумана и Машиностроителей. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В Екатеринбурге в воскресенье, 20 июня, произошла авария с участием машины скорой помощи.

- Они столкнулись перекрестке, где сходятся проспект Космонавтов, Баумана и Машиностроителей, - рассказывают очевидцы. - Вроде как скорая въехала сзади в белую иномарку, из-за чего ту отнесло вперед.

Машины серьезно пострадали. У скорой смят перед. У легковушки - задняя часть корпуса. По данным ГИБДД, в аварии никто из людей не пострадал.