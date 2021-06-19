Встречают аплодисментами: эшелон Победы прибыл в Екатеринбург

Екатеринбург стал 46-м городом, куда прибыл эшалон Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Внимание, внимание! На первый путь прибывает Поезд победы!» Это объявление звучит на железнодорожном вокзале ровно в 11 часов. Екатеринбург стал 46-м по счету городом, в который прибывает воинский эшелон.

Цель акции - сплотить общество Фото: Алексей БУЛАТОВ

За двадцать минут до прибытия поезда на перроне собирается огромная толпа, где можно увидеть и офицеров, и росгвардейцев, и гражданских.

Посмотреть на состав можно только в маске, за этим тщательно следят у всех входов на вокзал. Каждого останавливают и не пропускают до тех пор, пока человек не наденет средство защиты.

Можно зайти в вагон, больше напоминающий палату. Там на кровати лежит «пациент», а врачи рассказывают о борьбе с коронавирусом и необходимых мерах предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа» начинает марш, слышится гудок головного состава. Вагоны украшены атрами в честь вооруженных сил страны, врачей, которые борются с коронавирусом. На платформах располагается военная техника.

Акция будет проходить на протяжении трех часов, гости общаются с экскурсоводами, смотрят строение военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам очень приятно, что уральская столица встречает гостеприимно, с аплодисментами. Большое количество людей - участников ветеранского движения, ветеранов Великой отечественной войны. Основная цель этой акции - сплочение нашего народа. Мы посетили много городов, у каждого своя история, свой путь развития, но люди одинаковые. У всех общее желание быть сплоченными перед многими опасностями, которые существуют в мире. - руководитель акции, полковник Олег Короткевич.

Вагоны украшены атрами в честь вооруженных сил страны, врачей, которые борются с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

После торжественной части начинается самое интересное. Открываются вагоны с инсталляциями, посвященными современной армии. Отдельно представлены экспозиции о роли молодежи в жизни Вооруженных сил страны. Можно зайти в вагон, больше напоминающий палату. Там на кровати лежит «пациент», а врачи рассказывают о борьбе с коронавирусом и необходимых мерах предосторожности.

Акция будет проходить на протяжении трех часов, гости общаются с экскурсоводами, смотрят строение военной техники.

Дальше эшелон отправится в Пермь, Сыктывкар, Рязань. Конечным пунктом станет Москва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше эшелон отправится в Пермь, Сыктывкар, Рязань. Конечным пунктом станет Москва.

Автор: Арина ЛЕБЕДЕВА