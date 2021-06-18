В городе комары атакуют также сильно, как на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом людей невозможно достают комары и мошки. Без них не обходится ни одна поездка на природу и ни одна прогулка по городу. Отмахиваться от них надоело, хочется избавиться от кровососущих надолго.

– Нельзя однозначно сказать, что в этом году стало больше комаров. Они, конечно, немножко раньше появились, это связано с теплой весной. Чем больше теплых дней и чем выше среднесуточная температура, тем быстрее происходит развитие. Когда бурная весна – половодье и затапливаются луга, могут развиваться яйца комаров, отложенные в прошлые годы, – рассказал ведущий инженер УрФУ и педагог по биологии гимназии №9 Павел Рудоискатель.

Эксперты считают, что в 2021 году комаров не больше, чем в 2020 Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА

Большое количество комаров на Среднем Урале, по данным эксперта, было в 2017 году, это связывали с бурной весной.

Среди заболеваний, которые могут переносить комары, малярийный плазмодий. Его нет в Екатеринбурге, редкое заболевание происходит лишь в привозных случаях. Поэтому 99,9% укусов для человека не опасны.

Отличить малярийного комара можно по задранным задним лапкам. А очень крупные комары, называются «долгоножки», они живут всего несколько дней.

– Личинки комаров-долгоножек живут на болотах и питаются трухлявой древесиной, а взрослые особи могут не питаться вообще. Они живут за счет запасов жирового тела, которое накопили личинки в течение жизни, и всего несколько дней только для создания потомства. У них даже ротовые части не развиты и кровь пить они не могут, – добавил Павел Рудоискатель.

Ну, и известный факт – кровь пьют только самки комара, самцы же употребляют нектар и человек им не интересен.

ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ

В квартире и доме все понятно, спасают сетки и фумигаторы. На природе такие приспособления использовать крайне неудобно. Спастись от комаров и мошек здесь можно специальными средствами, среди них аэрозоли, лосьоны, кремы, спирали и даже клипсы с браслетами.

В магазинах Екатеринбурга огромный выбор репеллентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАНОСИТЬ НА КОЖУ

Аэрозоль Gardex Extreme Super

Объем: 80 мл

Цена: 254 рубля

Способ применения: распылить на ладонь и нанести на открытые участки кожи, не втирая. Можно наносить повторно, не не более 2 раз в сутки.

Средство отпугивает комаров, мошек и слепней до 8 часов.

Спрей Levrana от комаров и насекомых

Цена: 400 рублей

Объем: 100 мл

Способ применения: встряхнуть и распылите спрей на чистую кожу или одежду. Можно использовать детям.

Спрей Argus extreme

Цена: 183 рубля

Объем: 200 мл

Средство от комаров и мошек защищает до 6 часов.

Способ применения: распылить на кожу, не втирать.

Меры предосторожности: использовать не более 3 раз в сутки, не применять детям младше 3 лет.

Эмульсия от комаров и слепней «Акрофтал Супер»

Цена: 17,7 рублей

Объем: 5 мл

Средство от комаров, мокрецов, мошек и слепней наносится на кожу. Имеет приятный аромат, не раздражает кожу и держится более 4 часов.

Влажная салфетка от комаров

Цена: 7,5 рублей

Влажная салфетка от комаров на основе натуральных эфирных масел SAFEX обеспечивает до 3 часов защиты.

Салфетка состоит из штапельных вискозных и полиэфирных волокон. Содержит лосьон с эфирными маслами гвоздики, лимона и цитронеллы.

Молочко от комаров Nadzor

Цена: 40,4 рубля

Объем: 35 г

Средство защищает от нападения кровососущих насекомых (комаров, москитов, мошек и слепней) до 4 часов.

Способ применения: нанести на открытые части тела тонким слоем без втирания.

Меры предосторожности: наносить не более 3 раз в сутки. Не наносить на кожу детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аллергией и повышенной чувствительностью к химическим веществам. Избегать попадания в глаза, рот и на поврежденные участки кожи.

ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

Спираль от насекомых Mosquitall

Цена: 99 рублей

Спираль отпугивает комаров и мошек на открытом воздухе, не имеет запаха, безопасна для людей и животных. Не гаснет при легком ветре. Радиус действия 50 м.

Минусы: быстро сгорает.

Аэрозоль «Раптор»

Цена: 309 рублей

Объем: 400 мл

Способ применения: распылять на территории в течение 6-7 секунд с расстояния 50 см от обрабатываемой поверхности. Защита от комаров, москитов, мух, мошек, моли, муравьев и клещей до 8 часов.

Обладает ароматом лимона.

Концентрат от комаров Help Boyscout

Цена: 398 рублей

Используется для обработки участка. Эффект наступает через 30 минут после обработки.

Меры предосторожности: хранить в сухом темном месте при температуре от -10 до +30 градусов вдали от огня, нагревательных приборов, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

Репеллентная свеча Gardex Family

Цена: 349 рублей

Радиус действия – 3 метра. Использовать на открытом воздухе.

Горит в течение 2 часов.

Меры предосторожности: беречь от детей.

Способ применения: открыть крышку и поджечь фитиль.

Гель Nature EPIC

Цена: 125 рублей

Объем: 50 мл

Способ применения: открутить крышку, снять защитную пленку, закрыть крышку и при помощи ее верхней части отрегулировать интенсивность испарения веществ.

Можно использовать на открытом воздухе и внутри помещений.

Помимо аэрозолей, для отпугивания комаров используют даже специальные клипсы и браслеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРУГОЕ

Антимоскитные наклейки SAFEX

Цена: 26,3 рубля

Наклейка спасает только, если комаров немного. Защищает не менее 180 часов.

Можно использовать несколько наклеек одновременно и только на открытом воздухе.

Меры предосторожности: не применять детям до 3 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с аллергией и повышенной чувствительностью к химическим веществам. Детям – не более 2 наклеек одновременно.

При попадании в рот, контакте с глазами и поврежденными участками кожи – промыть водой.

Антимоскитный значок на одежду SAFEX

Цена: 41,3 рубля

Средство защищает от небольшого количества комаров. Носить на одежде вблизи открытых участков кожи и только на открытом воздухе. Можно использовать 2 значка одновременно.

Защищает не менее 180 часов.

Меры предосторожности: не надевать на одежду детям до 3 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с аллергией и с повышенной чувствительностью к химическим веществам. Не допускать контакта с глазами, полостью рта и поврежденными участками кожи.

Антимоскитный браслет SAFEX

Цена: 60 рублей

Защищает от кровососущих насекомых при их низкой численности.

Не использовать для защиты детей до 3 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с аллергией и повышенной чувствительностью к химическим веществам. Детям носить такой значок можно только под контролем взрослых и не более 2 штук одновременно.

Хранить при температуре от -10 до +35 градусов.

Браслет от комаров Gardex Baby со сменным картриджем

Цена: 541 рубль

В картридже 4 эфирных масла: лавандовое, ментоловое, цитронелловое и гераниевое. Можно надевать и на руку, и на ногу.

Подходит для использования только на открытом воздухе.

Противопоказания: не применять детям до 2 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с аллергией и чувствительностью к резким запахам. Носить не более 6 часов в сутки и не более 2 браслетов одновременно.

Клипса для защиты детей от комаров

Цена: 1290 рублей

Средство отпугивает комаров, мошек. Можно крепить на одежду и сумку.

Не содержит химикатов.