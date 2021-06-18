На «Иннопром» в Екатеринбурге пустят при наличии отрицательных тестов на COVID-19

Волонтеры и журналисты будут обязаны проходить тестирование ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Органзизаторы международной промышленной выставки «Иннопром» сообщили, что доступ на форум будет возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Все участники мероприятия вне зависимости от своего статуса спикера, делегата, VIP-персоны и приглашенного по билету будут должны сдать тест на коронавирус за 72 часа до посещения выставки.

Волонтеры и журналисты будут обязаны проходить тестирование ежедневно. Кстати, лица, прошедшие полный курс вакцинации, могут не сдавать тест. Чтобы попасть на форум, необходимо загрузить справку или сертификат о вакцинации в личный кабинет участника или посетителя, только после этого бейджик активируется, без этой операции турникет не сможет считать опознавательный знак, и участник рискует не попасть на выставку.

Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут допущены на выставочную площадку Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во избежание очередей в пунктах тестирования Екатеринбурга, просим вас, по возможности, пройти тестирование в своем городе и прибыть уже с готовым результатом. Список пунктов тестирования в Екатеринбурге будет размещен на сайте дополнительно, - сообщают в пресс-службе «Иннопрома».

Также организаторы планируют разместить специальные средства индивидуальной защиты и защитные экраны в местах контакта персонала и посетителей выставки. Нововведением станет система одностороннего движения. Интенсивность услуг по уборке выставочной территории будет повышена, а дезинфекция будет проводиться ежедневно несколько раз в день. Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут допущены на выставочную площадку.

Напомним, что в Екатеринбурге отменяют часть массовых мероприятий, так, одиннадцатиклассники лишились общегородского выпускного. «Ночь музыки» пройдет с ограничениями. Также Губернатор Свердловской области анонсировал введение ограничительных мер.