2 октября россиянка выложила пост в Instagram и бесследно пропала. Фото: личная страница Елены во «ВКонтакте»

Суд Сент-Луиса определил опекуна маленького сына пропавшей без вести в Мексике россиянки Елены Толстобровой. Теперь ребенок будет жить в США вместе с дядей. Жительница Екатеринбурга перестала выходить на связь в октябре, когда приехала в город Пуэрто-Вальярта, чтобы встретиться с мужем Вадимом Рожковым. Целью поездки было оформление документов на сына.

Поиски Елены ни к чему не привели, и лишь через 9 месяцев стало известно, что Вадим Рожков загадочно скончался. При этом трехлетний ребенок оказался у социальной службы США. В итоге число претендентов на опекунство мальчика увеличилось до пяти: мать Елены, дядя мальчика, две семьи из США и семья из Мексики, желающие его усыновить.

Муж Елены загадочно погиб. Фото: друзья пропавшей россиянки

Отметим, что у мальчика есть американское гражданство.

- Посмотрите на это глазами мальчика. Где ему будет лучше? Простите за цинизм, но, сколько бабушке осталось? А дальше куда мальчику, снова в США? Начинать все с начала. Долго мы с ней разговаривали. Удалось мне ее убедить согласиться на дядину опеку. Но с большими для нее гарантиями, что они будут несколько раз в год привозить внука, а также ей оплачивать дорогу и проживание в США, - рассказывает юрист Александр Шумилов, представляющий интересы бабушки мальчика.

16 июня состоялся суд, российский юрист принимал в нем участие через конференцсвязь.

- Я первый раз участвовал в судебном заседании не в России. Все прошло хорошо. Оформляем мировое соглашение, - добавил Александр Шумилов.

В России у Елены осталась пожилая мать. Фото: личная страница Елены во «ВКонтакте»

Стоит добавить, что никаких документов подтверждающих смерть Вадима Рожкова семья Елены так и не увидела. О смерти бизнесмена сообщили родственники мужчины, но подробности случившегося не уточняются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о похищении Елены и ее сына, но это лишь процессуальная формальность. Россиянка по-прежнему числится пропавшей без вести.