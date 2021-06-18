Губернатор Куйвашев поручил Минздраву чаще отправлять медицинские автопоезда на село

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Автопоезда с бригадами врачей и медицинским оборудованием в 2021 году будут ещё чаще выезжать в сельскую местность и отдалённые территории Свердловской области. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, отправляя новую мобильную бригаду с медиками и волонтёрами – на этот раз в село Филатовское под Сухим Логом.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Передвижные фельдшерские пункты и лечебные комплексы на базе КАМАЗов курсируют в основном по сельской местности, выезжают в отдалённые территории. Врачи, фельдшеры, медсёстры и волонтёры приезжают в населённые пункты, чтобы провести медицинские осмотры местных жителей. Задача – выявить сердечно-сосудистые заболевания, определить риски, связанные с сахарным диабетом, онкологией и другими болезнями. При необходимости – прописать лечение, выписать направление на дополнительное обследование. Волонтёры-медики на таких выездных мероприятиях проводят профилактические акции: учат детей и взрослых оказывать первую помощь, делать гимнастику и проводят полезные мастер-классы. В Свердловской области работа медицинских автопоездов проходит под лозунгом #ДоброВСело.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

С началом эпидемии работа передвижных комплексов в отдалённых территориях была приостановлена, но сейчас снова возвращается в прежний режим. Губернатор Евгений Куйвашев проверил готовность автопоезда, поговорил с волонтёрами и медиками. А еще поручил Минздраву расширить эту работу, чтобы медицинские автопоезда выезжали в этом году чаще.

- Это очень хороший и востребованный проект. Мы понимаем, что медицинских работников остро не хватает, и эта проблема актуальна не только для Свердловской области. В одночасье мы её не решим. Поэтому практика такой выездной медпомощи будет продолжена. Мобильные бригады на месте выявляют заболевания на ранней стадии. При необходимости – отправляют на дообследования. А иногда речь идёт прямо о вопросах жизни и смерти, – сказал Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Он поблагодарил медиков и добровольцев за работу и за готовность прийти на помощь землякам и отдельно попросил их больше и убедительнее рассказывать людям о вакцинации от COVID-19.

В село Филатовское отправились три брендированных медицинских комплекса. Это мобильный фельдшерско-акушерский пункт, диагностический комплекс и передвижной офтальмологический пункт.