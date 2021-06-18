Вернулся старый друг: медведь-танцор снова попал в видеоловушку в уральском заповеднике

Фото: фрагмент видео, Висимский заповедник

Наконец-то, он вернулся – медведь-танцор снова попался в видеоловушку Висимского заповедника, который находится в Свердловской области. Этот косолапый уже который год приходит все к одному же дереву. Специалисты даже имя ему дали – Ферапонт.

Висимский заповедник находится недалеко от Нижнего Тагила, по всей его территории развешаны десятки камер, чтобы наблюдать за обитателями. Медведь Ферапонт попадает в объективы уже с 2014 года. Каждый раз косолапый устраивает ритуальный танец возле своей «чесальной ели». В этом году он попался 31 мая.

- Ни с каким другим медведем не спутаешь этого рыже-чёрного топтыгина. Он снова ходил у ели «враскорячку», метил территорию, тёрся спиной о дерево, - рассказали в пресс-службе Висимского заповедника.

Кстати, в прошлом году в ловушку попадал другой медведь, а точнее медвежонок. Но пока уже подросший малыш на видео на появлялся.

А Ферапонт уже стал звездой интернета. Сотрудники Висимского заповедника охотно делятся результатами своей видеоохоты. Ролики с танцующим мишкой набирают тысячи просмотров. Начесал популярность, так сказать.