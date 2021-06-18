Привиться, чтобы заселиться: какие уральские вузы требует сделать вакцину от COVID-19, чтобы попасть в общежитие

Один из основных вузов Екатеринбурга поменял правила заселения в общежития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из основных вузов Екатеринбурга поменял правила заселения в общежития: недавно студентам УрФу сообщили, что с 2021 года им нужна справка на наличие антител или вакцина от коронавируса.

- Без прививок или подтверждения антител (к COVID-19) селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищён от коронавируса. Мы не можем подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития, - объясняют «Комсомолке» в пресс-службе УрФУ.

Но эта новость вызвала у студентов настоящую панику. Иногородние переживают, что им придется снимать общежитие. Некоторые отказываются по личным причинам делать прививку от короновируса, кому-то запрещено по медицинским показаниям.

- Я сама из Ивделя, поступила в прошлом году, но тогда пришлось снимать с подружками квартиру. Сейчас я планировала заселиться в общежитие, а тут такое. Ковидом я переболела еще прошлой осенью, вряд ли антитела у меня остались. А вакцинироваться я еще не хочу по личным причинам, - объясняет второкурсница УрФУ по имени Арина.

- Я на третьем курсе журфака. Из-за хронического заболевания нельзя прививаться, а коронавирусом я еще не болела. Мне что теперь специально заражаться? – возмущается Екатерина ( имя изменено – прим.ред.), студентка того же вуза.

В педуниверситете, УрГПУ, пока не сообщали ни о каких-либо изменениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы решили узнать, будут ли другие вузы Екатеринбурга брать пример со своих коллег из УрФУ. Например, РАНХиГС уже думают над этим вариантов в связи с третьей возможной волной коронавируса.

- Есть действующий регламент, по которому мы определяем кто, как, когда заселяется в общежитие. В нем про прививки ничего нет. Я за то, чтобы негативные стимулы начинали действовать после того как все положительные испробованы. Поэтому делаем сейчас все, чтобы люди сделали прививки, самостоятельно приняв решение. Вместе с коллегами и студентами вчера сделали прививки. Проводим просветительскую работу. Фиксируем всех, кто уже имеет антитела по тем или иным причинам (переболели, поставили прививку). Ближе к осени будем смотреть на результаты, дальше принимать решение. Но навязывать силой выбор точно не будем, - говорит Руслан Долженко, директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС.

В педуниверситете, УрГПУ, пока не сообщали ни о каких-либо изменениях. Студенты, которые уже живут в общагах, будут заселяться по старым правилам.

- Я уже третий год живу в общежитии. Нам никаких новых требований не выдвигали. Для заселения каждый год необходимо пройти врачей, это называется справка 086, паспорт, а также нужен прививочный сертификат. Там тоже все стандартное: от столбняка, кори и ещё какие-то штуки, которые в детстве ставят, - рассказывает Ирина, студентка УрГПУ.

В Москве, например, справка на антитела или вакцина понадобятся и для учебы в университете. Непривитых студентов планируют отправлять на дистант. Уральские вузы пока не готовы перенимать эту практику, но и сто процентную гарантию не дают.

- Пока мы не рассматриваем такой вариант. Обучение будет в прежнем очном формате, - заявили в УрФУ.