Горожане, купившие билеты, переживают, состоится ли фестиваль, если введут ограничения, связанные с COVID Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 июня стартует международный фестиваль Коляда-plays с участием артистов из разных городов России, а также Сербии и Казахстана. Зрители будут посещать спектакли очно. Лишь два спектакля покажут онлайн: «Леди Макбет Мценского уезда» и «Герб города Эн». Ожидается, что зрительские места займут тысячи зрителей.

Но эпидемиологическая обстановка в Екатеринбурге оставляет желать лучшего – на днях глава региона Евгений Куйвашев сообщил о возможном введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Городские оргкомитеты тут же заговорили об отмене сначала Сабантуя 2021, затем и общегородского выпускного, который намечался на 25 июня.

Сейчас жителей города беспокоит отменят ли фестиваль Коляда-plays, на который горожане уже скупили билеты.

Коляда-plays пройдет с 20 по 30 июня 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драматург и один из организаторов фестиваля Николай Коляда уточнил, как будет развиваться ситуация.

– А я какие вам могу дать прогнозы? Мне скажут не открывайся, значит, не открываемся, – сообщил драматург. – Мы же соблюдаем все правила Роспотребнадзора. Если б мы их нарушали. Мы не собираемся ничего делать.

Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля. Запланировано 29 спектаклей от российских и зарубежных актеров и учеников Николая Коляды, а также десяток постановок от театра режиссера.

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