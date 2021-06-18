Вести встречу выпускников КВН в Екатеринбурге будет бессменный ведущий Александр Масляков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти выходные, 19 и 20 июня 2021, жителей Екатеринбурга ждет афиша с разноплановыми мероприятиями. В нее вошли театральный фестиваль, фестиваль дружбы народов, джазовый фестиваль, Sandarina маркет с концертом и лекциями и встреча выпускников КВН с участием российских звезд.

Публикуем подробную афишу на выходные в Екатеринбурге.

19 ИЮНЯ

SANDARINA MARKET И ЛЕКТОРИЙ

Когда: 19 июня 12:00 – 21:00

Где: Мега парк (Металлургов, 87)

Билет: вход свободный

В афише Екатеринбурга на выходные лекторий, музыка и маркет. Выступят группы: «Обе, две» и Intelligence.

На лектории ведущие радио «Пилот» Лина Новач и Надя Стрельникова расскажут как быть энерджайзером в 7 утра и заряжать позитивом весь город. Автор и ведущая подкастов «Нормально же общались» и «Сложно не сказать» Оля Микитась расскажет, как ей удалось превратить свою повседневность в звуковое шоу.

Здесь будет работать зона йоги и маркет с изделиями ручной работы.

Sandarina проведет маркет, лектории и концерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ EVERJAZZ

Когда: 19 июня в 14:00

Где: база отдыха «Иволга» (Сысертский городской округ, Село Кадниково)

Контакт: https://ejazzfest.ru/

Билет: 2800 рублей

Международный фестиваль EverJazz включен в афишу Екатеринбурга на эти выходные. Здесь споют 200 музыкантов из России, Италии, США, Бразилии и Израиля на трех сценах: Квартет Константина Хазановича и Даниела Фанелли, Ice Hokku, Joander Santos, Олег Аккуратов и Seven Note Collective, Blues bastards и другие. Гостей фестиваля ждет 9 часов джаза, блюза, соула, фламенко, попа и этнической музыки. Концерты пройдут на свежем воздухе – рядом сосновый лес и река. Также будет работать детская зона, зона мастер-классов, игротека и фудкорт.

– Подробная программа фестиваля

Джазовый фестиваль пройдет на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ КВН

Когда: 19 июня с 17:00 до 20:00

Где: МВЦ «ЭКСПО», бульвар Экспо, 2

Контакт: https://www.ekaterinburgexpo.ru/entertainment/kvn-vstrecha-vypusknikov

Билет: от 1490 рублей

На сцене встретятся команды: «Азия Микс» (Киргизия), «Борцы — Северный десант» (Сургут) и «Вятка».

Участие примет неизменный ведущий – Александр Васильевич Масляков. В жюри вошли: Пелагея, Валдис Пельш, Вячеслав Муругов, Владимир Шахрин, Сергей Светлаков и Алла Михеева.

Рассадка в зале будет осуществляться с соблюдением мер безопасности.

Кроме того в этот день игру будет снимать Первый канал.

СПЕКТАКЛЬ «ДЕВУШКИ В ЛЮБВИ, ИЛИ ИДИ ТЫ НА..»

Когда: 19 июня в 18:00

Где: Центр современной драматургии (ул. Малышева,145а, лит. Ф, лофт-пространство «Рыбзавод»)

Контакт: https://uralcsd.ru/

Билет: 550 рублей

Полуторачасовой спектакль в афише Екатеринбурга на выходные о том, как влюбленной девушке не потерять себя и не исчезнуть.

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Когда: 19 июня в 18:00

Где: сцена Sound Park в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230)

Билет: вход свободный

18:00 – выступление группы «Ирга» – песни о дорогах и духовных преобразованиях в пути. 19:00 – группа Cantadora (фольклор семиреченских казаков, обрядовая музыка поозерья и этнографические песни) 20:00 – группа «Птица Графит» – это атмосферные песни о ветре, огне и снеге.

Фото: Галина Соловьева

КОНЦЕРТ ЛСП

Когда: 19 июня 20:00

Где: концертный зал «Свобода» (ул. Черкасская, 12)

Контакт: https://svoboda-ekb.ru/event/lsp-2/

Билет: 1400 – 2400 рублей

Большой сольник белорусского репера ЛСП и презентация нового альбома в афише Екатеринбурга на выходные.

SUP-ПРОГУЛКИ

Когда: 19 и 20 июня с 04:30 до 06:00 и в 20:00

Где: набережная Динамо

Контакт: +7 (902) 876-15-56

Стоимость участия: 1000 – 1500 рублей

Утренние и вечерние прогулки на сапбордах в городском пруду. Организаторы приглашают встретить рассвет и позавтракать на воде, а также встретить закат, катаясь на сапе.

Прогулки подходят для новичков и людям с опытом.

20 ИЮНЯ

КОЛЯДА-PLAYS

Когда: 20 июня с 11:00

Где: Коляда-Театр (пр. Ленина, 97)

Контакт: www.kolyada-theatre.ru

Билет: от 500 рублей

В афишу Екатеринбурга на выходные вошел международный фестиваль современной драматургии Коляда-plays. Он пройдет с 20 по 30 июня 2021 в 14 раз и впервые без жюри. Всего покажут 29 спектаклей от участников из разных стран: России, Сербии и Казахстана, а также учеников драматурга Николая Коляды. В программу OFF вошел десяток постановок от Театра Коляды.

20 июня в 11:00 в малахитовом зале Коляда-театра фестиваль стартует с концерта духового оркестра, затем покажут трансляцию спектакля «Герб города Эн» драматического театра города Березники, Сорочинскую ярмарку в постановке Молодежного театра Нижнего Тагила, трагедию в двух действиях «Гамлет» и трагикомедию «Край земли русской – конечная». Также в программе показ короткометражек с участием актеров театра Николая Коляды и встреча актерского клуба.

– Подробная программа

20 июня стартует международный фестиваль Коляда-plays Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ART GANG

Когда: 20 июня с 12:00 до 22:00

Где: парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)

Контакт: https://vk.com/artgang2021

Билет: вход свободный

В афишу Екатеринбурга на выходные вошел фестиваль о жизни искусства в городе.

В программе прогулка-пленэр с художником и архитектором Михаилом Садыковым, лекторий с участниками арт-команд и креативных агентств города, среди них «Дикий филин» и «Стенограффии». Состоится показ анимационных короткометражных фильмов от студентов УрГАХУ, будет работать ярмарка с работами уральских художников и обменом виниловых пластинок.

С 14:00 до 20:00 для гостей сыграют диджеи.

КОНЦЕРТ ICE HOKKU

Когда: 20 июня 19:00

Где: клуб Everjazz (ул. Тургенева, 22)

Контакт: https://www.everjazz.ru/playbill/item/5552/

Билет: 300 – 600 рублей

После фестиваля Everjazz, израильская группа выступит в клубе Екатеринбурга – в афише концерт на английском языке и легком иврите.

Музыканты исполняют инди-поп и электронную музыку.

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