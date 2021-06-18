Побил теплицы и автомобили: в Свердловской области выпал град размером с перепелиное яйцо

Фото: группа "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "Вконтакте"

Свердловскую область накрыл крупный град. Жители среднего Урала пожаловались о внезапной стихии в соцсетях.

- Все посадки побил, теплицы, окна автомобилей,- жалуются жители Каменска-Уральского.

В группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте» рассказали, что град размером с перепелиное яйцо прошел в 16 часов 17 июня.

Уральские синоптики подтвердили этот факт. Также добавили, град выпал еще под Невьянском и в окрестностях Режа. Ранее специалисты предупреждали о холодном циклоне, который надвигался на Свердловскую область. Заметное похолодание вместе с дождями наступило с 16 июня.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко в интервью «Комсомолки» объясняла, почему град редко прогнозируют.

- Методики прогнозирования опасных явлений пока не слишком совершенные, надежному прогнозированию с трудом поддаются некоторые летние явления: грозы, ливни, шквалы и град. Все потому что они быстро развиваются в течение нескольких часов, - отметила она.