Подлетел от удара: появилось видео жесткого ДТП с велосипедистом на 8 марта

Авария произошла на перекрестке 8 марта и Фурманова. Фото: скриншот видео

Появилось видео жесткого ДТП, где водитель каршеринговой иномарки сбил велосипедиста.

Авария произошла на перекрестке 8 марта-Фурманова 17 июня около восьми утра. Жесткое ДТП попало на видео. На нем видно, как Hyundai Solaris мчится на красный свет и на полном ходу сбивает велосипедиста. Удар был настолько сильный, что 32-летний мужчина подлетел на несколько метров и даже перевернулся в воздухе.

Но после жесткого ДТП водитель Hyundai Solaris останавливаться не стал, а уехал с места аварии. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, велосипедист в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение 36-й ГКБ.

Пострадавший перелетел машину и перекувыркнулся в воздухе. Фото: Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В кратчайшие сроки сотрудниками Госавтоинспекции водитель и автомашина разысканы. Должностными лицами МВД установлено, что за рулем автомашины Hyundai Solaris находился 28-летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления транспортными средствами семь лет. Данный автомобиль он арендовал около 07:30 и направлялся на работу, - рассказали в ГИБДД.

В 2021 году водитель каршеринговой машины дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Среди нарушений был проезд перекрестка на красный сигнал светофора. В ГИБДД уточнили, что штрафы водитель до сих пор не оплатил.

- Причину оставления места аварии он пояснил тем, что находился в шоковом состоянии, - уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель заявил, что сбежал с места аварии из-за того, что был в стрессе. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Машину водитель оставил в районе перекрестка 8 Марта – Куйбышева. После этого он решил выпить алкоголь. В ходе медосвидетельствования было установлено наличие алкогольного опьянения.

В ГИБДД уточнили, что в связи с тяжелыми травмами велосипедиста решается вопрос о передаче дела в специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ регионального полицейского главка.

Пока в отношении водителя возбуждено административное производство - за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять спиртное после аварии, к которой он причастен. По этой статье мужчине грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Решение по этому нарушения примет суд.

Сейчас разбирательство по этому делу продолжается.