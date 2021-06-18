Уральская автогонщица идет в Госдуму от партии «Новые люди»

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

К партии «Новые люди» присоединяется все больше лидеров общественного мнения.

На днях девушка вернулась из Москвы с учебы, которую организовали Новые люди для своих сторонников. Там она приняла окончательное решение о выдвижении от партии, чьи идеи разделяет на все 100%.

«Партия «Новые люди» предлагает современную и реальную программу переустройства нашей жизни. Мне как человеку, который много времени проводит за рулем, хорошо известно об одной из самых главных проблем России. Вместе с Новыми людьми я выступаю за транспортную безопасность, а она начинается с хороших качественных дорог. Пока мы не усилим контроль за их ремонтом, мы не снизим количество аварий», – говорит Мария.

Марии Баранцевой 28 лет, она родилась и живет в Екатеринбурге. С четырех лет занималась фигурным катанием и получила звание мастера спорта. Девушка окончила Архитектурную академию, а кроме того пединститут, уже во время учебы начала тренировать на льду детишек. Шесть лет назад увлеклась профессионально автоспортом, посвящает гонкам много времени и соревнуется с мужчинами, теперь не только на трассе, но и в политике.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

У кандидата уже есть четкое представление о том, что она хочет изменить и как, будучи депутатом федерального парламента.

- Мы должны создать условия для развития и роста доходов в каждом отдельном регионе, а не только в столице. Именно за это выступает наша партия. Вместе с деньгами из малых городов в центр в поисках больших зарплат уезжают люди. Мы хотим изменить эту ситуацию, предоставив молодежи возможности для роста в своих регионах, хотим развивать локальные бренды. Для этого нам нужны ресурсы и полномочия, – делится Мария Баранцева.

В партии предлагают изменить систему распределения налоговых поступлений между регионами и федеральным центром, чтобы придать импульс экономическому развитию территорий. Пока же подавляющий процент налоговых поступлений идет в федеральную казну.

Напомним, образованная в прошлом году партия «Новые люди» активно готовится к предстоящим выборам. В 2020 году ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. На предстоящих выборах в Госдуму партия намерена выставить более 200 кандидатов. В Свердловской области Новых людей, кроме Марии Баранцевой, представит общественный деятель Ярослав Бородин, а также один из финалистов политического шоу «Дебаты-кандидаты» Станислав Масоров.