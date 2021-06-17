«Выгонять на дорогу их опасно»: в Екатеринбурге появятся выделенные полосы для самокатов

Также предлагают обозначить парковки для электросамоваров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нескольких улицах Екатеринбурга появится выделенная полоса для самокатов. Разделять она будет тротуар. Об этом рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков. По его словам, недавно он провел встречу с представителями кикшеринга в уральской столице, компаниями Whoosh и Urent.

Вместе они согласились, что разделительная полоса необходима, но выгонять людей на самокатах на дорогу небезопасно.

- Выгонять самокатчиков на автодорогу опасно, и никто этого делать не будет по многим причинам. Операторы кикшеринга очень гибкие ребята, они не хотят обострения конфликта между пешеходами и пользователями их сервисов, потому готовы всесторонне участвовать в решении возникшей ситуации. Один из вариантов - ограничение скорости на специально обозначенных улицах/парках/общественных пространствах, - рассказал Жуков.

Разметка появится в центре города и в Академическом. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также планируется нанести на тротуарах разметку о парковке электросамокатов. Иначе без нее в Екатеринбурге арендованный двухколесный транспорт невозможно упорядочить. Сейчас екатеринбуржцы каждый день наблюдают картинку, как самокатами заставлены парковки для автомобилей или тротуары.

- Коллеги урбанисты не оценили идеи с нанесением разметки на тротуары. В отличии от операторов кикшеринга ребята считают, что такая мера не поможет, - уточнил депутат.

Но при этом планируется в ближайшее время решить вопрос с мэрией города и утвердить проект.

Улицы, где может появиться разметка для самокатов:

- Улица Вильгельма де Генина - от Начдива Онуфриева до пр. Сахарова

- Улица Краснолесья - от Амундсена до Суходольской (в обе стороны)

- Улица Академика Мехренцева - от Краснолесья до пр. Сахарова (в обе стороны)

- Улица Академика Вонсовского - от Амундсена до Чкалова(в обе стороны)

- улица Рябинина - от Краснолесья до Сахарова (в обе стороны)

- Улица Волгоградская - от Викулова до Волгоградской д. 201

- Улица Ткачей - от Клевер парк до Белинского

- Улица Татищева - от Московской до Токарей (в обе стороны)

- Улица Репина - от пр. Ленина до Репина д. 15

- Улица Педагогическая - от Комсомольской до пр. Мира

- Улица Циолковского - от 8 марта до Серова (в обе стороны)

- Сурикова - от Щорса до Авиационной (в обе стороны)

- Улица Союзная - от Циолковского до Авиационной

- Проспект Ленина - от Вайнера до Московской (в обе стороны)

- Набережная - от Дзержинского до пр. Ленина.

Напомним, в Екатеринбурге кикшеринг появился в конце апреля. Самокаты заполонили город, за ними же последовали новые проблемы. В мае сервисы ограничили скорость до 10 километров в час в центре города, а также в парках отдыха. Сотрудники ГИБДД также выходят в рейды, чтобы проводить самокатчиками.

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