«Выгонять на дорогу их опасно»: в Екатеринбурге появятся выделенные полосы для самокатов

Также предлагают обозначить парковки для электросамоваров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На нескольких улицах Екатеринбурга появится выделенная полоса для самокатов. Разделять она будет тротуар. Об этом рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков. По его словам, недавно он провел встречу с представителями кикшеринга в уральской столице, компаниями Whoosh и Urent.
Вместе они согласились, что разделительная полоса необходима, но выгонять людей на самокатах на дорогу небезопасно.
- Выгонять самокатчиков на автодорогу опасно, и никто этого делать не будет по многим причинам. Операторы кикшеринга очень гибкие ребята, они не хотят обострения конфликта между пешеходами и пользователями их сервисов, потому готовы всесторонне участвовать в решении возникшей ситуации. Один из вариантов - ограничение скорости на специально обозначенных улицах/парках/общественных пространствах, - рассказал Жуков.
Разметка появится в центре города и в Академическом.
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Также планируется нанести на тротуарах разметку о парковке электросамокатов. Иначе без нее в Екатеринбурге арендованный двухколесный транспорт невозможно упорядочить. Сейчас екатеринбуржцы каждый день наблюдают картинку, как самокатами заставлены парковки для автомобилей или тротуары.
- Коллеги урбанисты не оценили идеи с нанесением разметки на тротуары. В отличии от операторов кикшеринга ребята считают, что такая мера не поможет, - уточнил депутат.
Но при этом планируется в ближайшее время решить вопрос с мэрией города и утвердить проект.
Улицы, где может появиться разметка для самокатов:
- Улица Вильгельма де Генина - от Начдива Онуфриева до пр. Сахарова
- Улица Краснолесья - от Амундсена до Суходольской (в обе стороны)
- Улица Академика Мехренцева - от Краснолесья до пр. Сахарова (в обе стороны)
- Улица Академика Вонсовского - от Амундсена до Чкалова(в обе стороны)
- улица Рябинина - от Краснолесья до Сахарова (в обе стороны)
- Улица Волгоградская - от Викулова до Волгоградской д. 201
- Улица Ткачей - от Клевер парк до Белинского
- Улица Татищева - от Московской до Токарей (в обе стороны)
- Улица Репина - от пр. Ленина до Репина д. 15
- Улица Педагогическая - от Комсомольской до пр. Мира
- Улица Циолковского - от 8 марта до Серова (в обе стороны)
- Сурикова - от Щорса до Авиационной (в обе стороны)
- Улица Союзная - от Циолковского до Авиационной
- Проспект Ленина - от Вайнера до Московской (в обе стороны)
- Набережная - от Дзержинского до пр. Ленина.
Напомним, в Екатеринбурге кикшеринг появился в конце апреля. Самокаты заполонили город, за ними же последовали новые проблемы. В мае сервисы ограничили скорость до 10 километров в час в центре города, а также в парках отдыха. Сотрудники ГИБДД также выходят в рейды, чтобы проводить самокатчиками.
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