Источник: дело о жестоком убийстве волка депутатом-живодером вернут с Урала в Курганскую область

После скандала Дениса Хахалова исключили из "Единой России". Фото: скриншот видео паблика Readovka / Курганская областная дума

Дело о жестоком убийстве волка, в котором подозревают бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, получило новый оборот. Свердловские следователи собираются вернуть материалы проверки в Курганскую область. Правда, окончательное решение будут принимать в Екатеринбурге.

Напомним, по версии следствия народный избранник наехал хищнику на горло на снегоходе, а затем вставил ему в пасть дуло ружья. Это происходило во время охоты. Вместе с ним в этот момент, по данным «КП-Екатеринбург», присутствовали свердловские егери Ермек Сулейманов, Александр Пономарев и Михаил Бабин. Также вместе с ними охотились двое егерей из Курганской области.

Издевательства над раненым зверем сняли на видео. Ролик попал в интернет и вызвал большой общественный резонанс. После скандала Дениса Хахалова исключили из «Единой России», а силовики начали проводить проверку по статье о жестоком обращении с животными. Правда, уголовное дело ни на кого из участников охоты пока так и не заведено.

Депутат (справа) и егеря с радостью фотографировались на фоне убитых волков. Фото: соцсети

Жестокое убийство волка, попавшее на видео, произошло на границе Курганской области и Камышловского района Свердловской области. Из-за этого силовики не могли решить, кто должен заниматься расследованием инцидента. Первоначально проверкой занимался Катайский межрайонный следственный отдел СК Курганской области. Это было связано с тем, что Денис Хахалов проживает именно в этом регионе. Но позже следователи установили, что волка убили на территории соседней области. Поэтому материалы проверки передали уже в Камышловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в скором времени материалы проверки о жестоком убийстве волка собираются вернуть в Курганскую область.

- Следствие пришло к выводу, что издевательства над животными все-таки происходили на территории Курганской области. Поэтому материалы проверки собираются вновь передать туда. Правда, окончательное решение, по-видимому, будет принимать следственное управление СКР по Свердловской области, так как материалы проверки сначала собираются передать именно туда, - поделился с «КП-Екатеринбург» осведомленный источник в правоохранительных органах.

«Комсомолка» обратилась за комментарием по поводу данной информации в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Но в ведомстве ограничились лаконичным ответом:

- По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка.

Отметим, что Денис Хахалов, в отношении которого проводится проверка, является директором ОАО «Синарский щебеночный карьер», расположенном в Курганской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: на Урале следователи отказались заводить дело на депутата-живодера, жестоко убившего волка. Дело передали из Курганской в Свердловскую область, так как выяснилось, что охота на волков происходила в нашем регионе (подробнее)