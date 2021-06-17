Мечта исполнилась: Труженице тыла из Верхней Пышмы начали строить баню, которую ей подарила звезда TikTok Дина Саева

Дина Саева решила исполнить мечту Анварии Хаматдиновой. Фото: instagram.com/senoritasaeva, мечтаветерана.рф

Добрая история произошла еще в мае, когда звезда TikTok Дина Саева подарила баню труженице тыла из Верхней Пышмы. Блогерша узнала о 92-летней Анварии Хаматдиновой. У бабушки не было бани и денег на постройку тоже. Внучка рассказала о проблеме Аварии в благотворительном проекте «Мечта Ветерана».

- Бабушка очень старенькая, уже тяжело ходит, но все равно следит за своим огородом, садит картошку с дочкой и внуками, собирает колорадских жуков, - рассказывалось об Анварии Зулкарнаевне на сайте Мечтаветерана.рф. - Ее мечта поставить небольшую баню, чтобы можно было мыться.

Дина Саева откликнулась и перечислила пенсионерке 200 тысяч рублей. Пенсионерка до последнего не могла поверить в то, что ее мечта наконец-то сбудется. А когда недавно началось строительство, мечта стала воплощаться.

- Наша организация все финансовые вопросы берет на себя. Как только мы получили деньги, начали поиск подрядчика. Строительство уже началось и в конце июня баня для Анварии Хаматдиновой будет готова, - рассказали организаторы проекта «Мечта ветерана».

Дина Саева, к слову, и сама из Екатеринбурга. Родилась она в Душанбе, но позже ее семья переехала в столицу Урала. Сейчас у нее миллионы подписчиков в TikTok и контракты на рекламу с международными брендами.

А труженица тыла родилась в Башкирии в 1928 году. Ее отец ушел на фронт и так и не вернулся, а Анвария взяла домашние заботы на себя и также воспитывала четырех младших братьев. На Урал она приехала в 16 лет работать на торфяниках. Позже устроилась в горячий чех на Уралмашзавод.