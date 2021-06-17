Введут ли обязательную вакцинацию в Свердловской области по примеру Москвы

В Свердловской области от COVID-19 привились уже порядка 442 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. В конце мая фиксировалось меньше 100 новых случаев ежедневно. Но уже с этой недели в оперативном штабе по борьбе с болезнью каждый день стали сообщать о более 140 новых заболевших ежедневно.

Так, 17 июня, COVID-19 в регионе подтвердился еще у 149 человек. Губернатор Евгений Куйвашев не исключил, что из-за роста заболеваемости в регионе могут возобновиться ограничения, связанные с коронавирусом. Кроме того, уже сегодня, 17 июня, из-за непростой эпидемиологической ситуации был перенесен праздник Сабантуй-2021 и отменен общегородской выпускной в Екатеринбурге.

В Москве из-за роста числа заболевших объявили «нерабочую» неделю, а также обязательную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания и транспорта. О локдауне по подобию столицы в Свердловской области речи пока не идет.

Но в социальной сети Вконтакте в группе «Говори, Серов!» сегодня было опубликовано сообщение от подписчика о том, что в одной из бюджетных организаций с понедельника якобы перестанут допускать до работы непривитых сотрудников:

«В приказом порядке идите и ставьте или не допустят до работы с понедельника. Причем без каких либо подкрепляющих документов об отстранении от работы. Бюджетник. А как в других бюджетных организациях дела?» - сообщается в посте в группе «Говори, Серов!».

Скриншот группы "Говори, Серов!" в социальной сети vk.com. Фото: vk.com/govoriserov

Этот пост был опубликован анонимно. Также в нем не указывалось, о какой именно организации идет речь. В оперативном штабе напомнили, что все подобные решения закрепляются документами и ориентироваться нужно все же на официальную информацию.

- Как только появятся изменения в режиме или решения, они будут закреплены в нормативно-правовом акте и доведены до СМИ. На данный момент подобных решений нет, - отметили в оперативном штабе.

При этом в оперативном штабе также добавили, что в регионе всем, включая работодателей, рекомендовано стимулировать вакцинопрофилактику.

- Призываем всех привиться – это особенно актуально на фоне очередного подъема заболеваемости, - говорят в оперативном штабе.

17 июня COVID-19 был подтвержден еще у 149 жителей Свердловской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что в среду губернатор Свердловской области после выступления с отчетом о работе правительства в Законодательном собрании возмутился тем, что не все из депутатов привились от коронавируса.

- Единственный способ уберечься от болезни - прививаться. Чего ждем-то? Почему такое количество не привилось? – сказал Евгений Куйвашев. - Конечно, я не сторонник ограничительных мер. Но когда люди осознанно подвергают опасности своих родных, близких, окружающих - это нормально? У нас в области привито 524 тысячи человек на вчерашний день. А чтобы был иммунитет, нам нужно полтора миллиона.

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