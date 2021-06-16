Курьеры доставляют продукты и за 5, и за 45 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия показала нам, что заказывать продукты на дом удобно и недорого. В 2020 году крупные магазины вынужденно освоили новый формат работы. Сегодня крупные специализирующиеся только на доставке товаров из магазинов сервисы целенаправленно организуют склады в районах. В последние два месяца все чаще можно встретить курьеров на велосипедах, самокатах или пешком, с розовыми или голубыми рюкзаками.

Жители Екатеринбурга заказывают продукты на дом в Сбермаркете, Яндекс.Лавке и Самокате, кроме того, продолжают работать в этом направлении и магазины, например Перекресток и Лента.

Время доставки, кстати, всего от 15 минут, потому, что курьеры доставляют либо со склада, который расположен в пределах микрорайона, либо из рядом стоящего магазина.

САМОКАТ

Время доставки: от 15 минут

Минимальная сумма заказа: 1000 рублей

Оплата: картой онлайн или подключить SberPay\ GooglePay

В приложении два раздела: «Быстро» (доставка 15 минут) и «Супермаркет» (доставка 1,5 часа).

Если покупать здесь что-то очень необходимое, например, хлеб, молоко, картофель (1 кг), 500 граммов яблок и мясо птицы, чек составит примерно 548 рублей. Для доставки нужно «положить в корзину» еще товаров на 452 рубля.

ЯНДЕКС.ЛАВКА

Время доставки: 5-15 минут

Минимальная сумма заказа: от 100 рублей

Оплата: GooglePay

Те же продукты, исключая картофель (его почему-то не было в приложении на момент заказа), обошлись в 310 рублей.

СБЕРМАРКЕТ

Сервис по доставке продуктов базируется в ближайших к дому магазинах.

Время доставки: от 20 минут. Зависит от магазина. К примеру, в Кировском районе Екатеринбурга сервис предложил доставить из Меtro, Ленты, Окей, Кировского с 17:00 до 18:00, из Мегамарта – с 18:00 до 19:00, из Ашана – с 20:00 до 21:00, а из Магнита в течение 20-60 минут.

Оплата: банковской картой или бонусами.

В большинстве магазинов, представленных в приложении, доставят продукты при условии заказа от 1000 рублей, а Магнит – от 300 рублей.

В семи продуктовых магазинах, указанных в приложении, общая стоимость за набор из заданного списка (хлеб, молоко, картофель, яблоки и мясо птицы) сильно отличается.

В районах Екатеринбурга работают три крупных сервиса доставки продуктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЩЕ

Заказать продукты на дом в Екатеринбурге можно минуя специальные сервисы, напрямую в Ленте, Перекрестке, Магните или Пятерочке.

В приложении магазина «Лента» хлеб, мясо птицы, картофель, молоко и яблоки обошлись в 638 рублей 36 копеек, доставить продукты на дом пообещали бесплатно в течение 48 минут.

В приложении магазина «Перекресток» в Екатеринбурге доставка продуктов осуществляется не во все дома, некоторые не входят в карту доставки. Стоимость доставки уточняется только на этапе заказа. Обещают доставить продукты на дом в Екатеринбурге за 60 минут. Есть возможность оплатить до 99% покупки баллами с карты лояльности. Минимальной суммы заказа нет, но она может быть установлена при высоком спросе. Также в приложении помимо доставки можно наполнить корзину на самовывоз.

Время доставки продуктов на дом в Магните составляет от 60 минут, доставка бесплатная, если заполнить корзину на 500 рублей.

Пятерочка обещает привезти продукты за час и за 99 рублей. Есть ограничения: общий вес заказа не должен превышать 30 кг. Оплата производится только картой онлайн.