В автошколе обучают в среднем 2-3 месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

С апреля 2021 ученики автошкол, в том числе в Екатеринбурге, чтобы получить права, должны сдать всего два экзамена: теорию и проехать по городу, соблюдая ПДД. Пункт «площадка» объединили с «городом», это значит, что все полученные навыки будущие водители должны продемонстрировать экзаменатору сразу на улицах города.

Для того, чтобы получить заветную корочку и стать полноправным участником дорожного движения, лучше хорошо подготовиться к экзамену в ГИБДД в одной из автошкол Екатеринбурга.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АВТОШКОЛА

Где: ул. Походная, 84

Контакт: +7 (343) 210-70-00, https://pravavoa.ru/

Цена: 28 тысяч рублей (на автоматической и на механической коробках)

В автошколе Екатеринбурга обучают водителей категорий от А до D, доступно и онлайн-обучение.

Школа осуществляет переподготовку водителей c категории В на С и С на D, пересдачи теории и экзаменов в ГИБДД.

АВТОШКОЛА ДОСААФ

Где: ул. Воеводина, 6

Контакт: +7 (343) 371-05-71, http://www.avtoschool-ekb.ru/

Цена: от 21 тысячи рублей

Водителей категории В здесь обучают в течение 3 месяцев, теоретические занятия проходят 2 раза в неделю. Набор ведется на занятия по всем категориям от А до Е.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АВТОШКОЛА

Где: ул. Сиреневый бульвар, 15в; Большакова, 61, Хвойная, 91

Контакт: +7 (343) 219-08-18, https://avtopilot-ekb.ru/

Цена: 24 тысячи рублей

В стоимость базового курса обучения водителей категории В в екатеринбургской автошколе входит теория и практика вождения. Программа подойдет и для начинающих водителей. Можно посещать общие занятия днем, по вечерам, в выходные дни или записаться на индивидуальные занятия.

Также здесь обучают водителей категории А.

Помимо категории В, екатеринбуржцы осваивают вождение категории А Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУРСАНТ

Где: ул. Малышева, 56; Хохрякова, 98; Циолковского, 32 и Белинского, 83

Контакт: +7 (343) 201-33-01, https://avto-kursant.ru/

Цена: от 20 тысяч рублей

Помимо водителей категории B в автошколе Екатеринбурга обучают азам мотоциклетного вождения, проводят переподготовку с C и D на B, а также помогают адаптироваться начинающим автомобилистам, уже имеющим права, и освежить навыки вождения всем желающим.

ДЕБЮТ

Где: ул. Восточная, 52 и 8 Марта, 194

Контакт: + 7 (343) 219-19-91, https://debut66.su/

Цена: от 23800 рублей

Женская автошкола в Екатеринбурге проводит очное и дистанционное обучение, а также готовит к экзамену в ГИБДД индивидуально.

ПРАЙМ-АВТО

Где: ул. 40-летия Октября, 63; Бебеля, 122А; Уральская, 77; Стачек, 55; Таганская, 55а

Контакт: +7 (343) 222-30-20, https://primeavto.ru/

Цена: от 26 тысяч рублей

Здесь можно научиться водить скутер, мопед, мотоцикл, легковое или грузовое авто. Есть дистанционное обучение и группы выходного дня. Срок обучения на категорию B составляет 3 месяца.

АВТОМАСТЕР

Где: ул. Малышева, 85а; Краснофлотцев, 3; Шварца 8\3 и Уктусская, 10

Контакт: +7 (343) 289-10-40, https://auto-masta.ru/

Цена: от 22900 рублей

82% курсантов сдали экзамен по вождению с первого раза, сообщили в автошколе Екатеринбурга. Обучают на автодроме рядом с ГИБДД и обкатывают маршрут «город» как на экзамене. Также есть онлайн курс.

АВТОЛАДА

Где: ул. 8 Марта, 4 и еще 32 филиала

Контакт: +7 (343) 363-81-11, http://avto-lada.com/

Цена: стоимость уточняют индивидуально по телефону

Обучение в автошколе Екатеринбурга дистанционное, экзамен сотрудники ГИБДД проводят на местном автодроме.

В программе обучения есть курсы по категориям от A до E, курсы для тех, кто хочет управлять квадроциклом и тех, кто хочет преподавать в автошколе.

Категории B могут обучить за 2 месяца.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Где: ул. Мира, 41; Тургенева, 22; Степана Разина, 16; Блюхера, 58

Контакт: +7 (343) 305-33-03, +7 (908) 907-15-21, https://мояавтошкола.рф/

Цена: от 25 тысяч рублей

Автошкола Екатеринбурга проводит обучение очно и онлайн на механической и автоматической коробках передач, специалисты готовят к экзамену в ГИБДД, помогают восстановить навыки вождения и проводят тест-драйвы.

Есть дневные и вечерние группы, группы выходного дня.

Срок обучения – 2,5-3 месяца.

СТК-1

Где: ул. 8 Марта, 77 и 7 филиалов

Контакт: +7(343) 257-64-57, https://stk1-school.ru/

Цена: от 25 тысяч рублей

Автошкола Екатеринбурга осуществляет подготовку водителей категорий А,В,С,D, а также BE и CE.

Срок обучения 2,5-3 месяца.

АВТО-ПРЕМИУМ

Где: ул. Крауля, 2

Контакт: +7 (902) 448 82 22, https://autoexamen.ru/

Цена: от 28900 рублей

Обучение вождению в категории B проводится как на механической, так и на автоматической коробке передач, в стоимость входит теоретическая часть курса, учебная литература, практика, пересдача внутренних экзаменов, организованная сдача экзамена в ГИБДД, горюче-смазочные материалы и подача автомобиля на экзамены.

Срок обучения составляет 2 месяца.

Также осуществляется онлайн-обучение, обучение вождению в категории А и восстановление навыков вождения.

Обучение в автошколе Екатеринбурга вождению легкового авто в среднем стоит 24 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭКСТРИМ

Где: ул. Техническая, 67

Контакт: +7 (343) 346-31-00, https://extrimavto.ru/

Цена: от 21 тысячи рублей

Обучение водителей в автошколе Екатеринбурга проходит в категориях от А до CE.

В категории В срок обучения составит от 2,5 до 3 месяцев.

ЛАДА-ЛЮКС

Где: ул. Бебеля, 16

Контакт: +7 (908) 913-23-23, +7 (343) 245-76-11, https://ladalux96.ru/

Цена: от 15 тысяч рублей

Обучение водителей категории В проходит в нескольких форматах: «Минимальный» (14 часов вождения), «Студенческий» (45 часов вождения, для студентов юридического, педагогического и медицинского университетов, а также для сотрудников Областной детской больницы №1), «Экономичный» (также 45 часов вождения), «Оптимальный и обучение на автоматической коробке передач.

Также можно обучаться дистанционно.

Срок обучения составляет 3,5 месяца.

ФОРВАРД

Где: ул. Карла Либкнехта, 27

Контакты: +7 (343) 200-28-21, https://forward96.ru/

Цена: от 24 тысяч рублей

В автошколе Екатеринбурга есть курс для водителей категории В на автомате и на механике, а также для водителей мотоциклов.

Есть вечерние группы, возможность обучаться дистанционно или посещать теоретические занятия по вечерам.

ЦЕНТР – А.В.С

Где: ул. Академика Бардина, 28 и 10 филиалов

Контакт: +7(343) 268−268−0, +7(343) 268−7−267, http://abccentr.su/

Цена: от 26 тысяч рублей (В – механика или автомат)

Теорию преподают в 8 районах города очно, можно осваивать теоретическую часть онлайн.

Также в автошколе Екатеринбурга обучают вождению мотоциклов.