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Спорт16 июня 2021 17:00

Дмитрий Сычев сыграл в футбол с красотками в купальниках

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной стал приглашенной звездой фан-зоны в Екатеринбурге в преддверии матча Финляндия – Россия
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Сычев поиграл в футбол с уральцами 3х3, а потом раздавал автографы.

Сычев поиграл в футбол с уральцами 3х3, а потом раздавал автографы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока вся страна с замиранием сердца ждала начала матча Финляндия – Россия, бывший нападающий нашей сборной Дмитрий Сычев вовсю развлекал публику в Екатеринбурге. Сотни уральцев пришли в фан-зону Центрального стадиона, несмотря на жару. Да и как такое пропустить, когда можно забить гол самому Сычеву, или получить от него голевой пас.

Когда еще сыграешь в футбол с обладателем бронзы ЕВРО-2008?

Когда еще сыграешь в футбол с обладателем бронзы ЕВРО-2008?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-игрок «Локомотива» даже когда-то играл здесь, правда было это в 2012 году, а выступал он тогда за «Волгу». Перед решающей игрой ЕВРО-2020 он вместе с легендой «Спартака» Дмитрием Хлестовым играли с екатринбуржцами 3х3.

За сборную России Сычев провел 47 матчей и забил 15 голов.

За сборную России Сычев провел 47 матчей и забил 15 голов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающих собралось более двух сотен, поэтому команды менялись после забитых голов. Публике довелось увидеть Сычева в роли вратаря, а также его искусные удары со своей половины поля.

Сычеву 37 лет, но даже после завершения карьеры игрока он выглядит достаточно хорошо.

Сычеву 37 лет, но даже после завершения карьеры игрока он выглядит достаточно хорошо.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а под занавес развлекательной программы на поле вышли красавицы в боди. К удивлению публики девушки обличились под цвета не только флагом стран-участниц чемпионата Европы, но и Китая и Египта.

А вот такие красавицы развлекали публику в фан-зоне у Екатеринбург-Арены.

А вот такие красавицы развлекали публику в фан-зоне у Екатеринбург-Арены.

Радость Сычева была заметна невооруженным глазом, Дмитрий решил не вмешиваться в такое противостояние и наблюдал за происходящим из ворот.

После серии экспресс-матчей Сычев с улыбкой на лице ответил на вопросы «Комсомолки».

- Дмитрий, устали после таких игр?

- Да что вы! Мне только в радость такое!

- Как вам Екатеринбург, стадион, атмосфера? Вы же здесь играли за «Волгу», но до последней реконструкции.

- Да, вы верно подметили. Но очень радует, что здесь сохранился дух советского, екатеринбургского футбола. Замечательный стадион, сегодня здесь прекрасная атмосфера.

- Вы когда-нибудь играли с девушками в купальниках?

- Нет, но это было забавно. Никогда ничего подобного не видел!

- Первый круг ЕВРО позади. Вас удивили результаты?

- В первую очередь разочаровал результат нашей сборной. Очень понравился матч Украины с Нидерландами (2:3), вчера Германию с Францией смотрел.

- В игре с Финляндией вместо Семенова в защите вышел Дивеев, а в воротах Сафонов. Удивлены?

- Напротив. Вчера с Женей Савиным разговаривали, я ему сказал, что в обороне сыграет Дивеев. А по вратарям Станиславу Саламовичу виднее. Прогноз делать не буду, это неблагодарное дело.

- Главный скандал недели – Губерниев против Бузовой. Вы, на чьей стороне?

- Я на стороне футбола! Не мне судить, кто прав в данной ситуации.

Спорт: ФУТБОЛ