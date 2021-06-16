Сычев поиграл в футбол с уральцами 3х3, а потом раздавал автографы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока вся страна с замиранием сердца ждала начала матча Финляндия – Россия, бывший нападающий нашей сборной Дмитрий Сычев вовсю развлекал публику в Екатеринбурге. Сотни уральцев пришли в фан-зону Центрального стадиона, несмотря на жару. Да и как такое пропустить, когда можно забить гол самому Сычеву, или получить от него голевой пас.

Когда еще сыграешь в футбол с обладателем бронзы ЕВРО-2008? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-игрок «Локомотива» даже когда-то играл здесь, правда было это в 2012 году, а выступал он тогда за «Волгу». Перед решающей игрой ЕВРО-2020 он вместе с легендой «Спартака» Дмитрием Хлестовым играли с екатринбуржцами 3х3.

За сборную России Сычев провел 47 матчей и забил 15 голов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающих собралось более двух сотен, поэтому команды менялись после забитых голов. Публике довелось увидеть Сычева в роли вратаря, а также его искусные удары со своей половины поля.

Сычеву 37 лет, но даже после завершения карьеры игрока он выглядит достаточно хорошо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а под занавес развлекательной программы на поле вышли красавицы в боди. К удивлению публики девушки обличились под цвета не только флагом стран-участниц чемпионата Европы, но и Китая и Египта.

А вот такие красавицы развлекали публику в фан-зоне у Екатеринбург-Арены.

Радость Сычева была заметна невооруженным глазом, Дмитрий решил не вмешиваться в такое противостояние и наблюдал за происходящим из ворот.

После серии экспресс-матчей Сычев с улыбкой на лице ответил на вопросы «Комсомолки».

- Дмитрий, устали после таких игр?

- Да что вы! Мне только в радость такое!

- Как вам Екатеринбург, стадион, атмосфера? Вы же здесь играли за «Волгу», но до последней реконструкции.

- Да, вы верно подметили. Но очень радует, что здесь сохранился дух советского, екатеринбургского футбола. Замечательный стадион, сегодня здесь прекрасная атмосфера.

- Вы когда-нибудь играли с девушками в купальниках?

- Нет, но это было забавно. Никогда ничего подобного не видел!

- Первый круг ЕВРО позади. Вас удивили результаты?

- В первую очередь разочаровал результат нашей сборной. Очень понравился матч Украины с Нидерландами (2:3), вчера Германию с Францией смотрел.

- В игре с Финляндией вместо Семенова в защите вышел Дивеев, а в воротах Сафонов. Удивлены?

- Напротив. Вчера с Женей Савиным разговаривали, я ему сказал, что в обороне сыграет Дивеев. А по вратарям Станиславу Саламовичу виднее. Прогноз делать не буду, это неблагодарное дело.

- Главный скандал недели – Губерниев против Бузовой. Вы, на чьей стороне?

- Я на стороне футбола! Не мне судить, кто прав в данной ситуации.