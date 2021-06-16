Выпускной на миллион: ученики екатеринбургской гимназии из-за скандала рискуют остаться без праздника

Предстоящий праздник родители начали активно обсуждать еще в феврале Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

- Через две недели у наших детей выпускной, но они вместо солидного кафе пойдут в бар, который раньше был гаражом или автосервисом, - возмущаются в разговоре с «КП-Екатеринбург» родители выпускников гимназии №5.

Предстоящий праздник родители начали активно обсуждать еще в феврале. Организацию выпускного взял на себя оргкомитет, в частности одна из родительниц Ольга Богачева (имена и фамилии всех героев публикации изменены – Прим. Ред.). Она предложила отметить выпускной в ночном клубе, но эта затея обернулась настоящим скандалом в родительских чатах.

ПРАЗДНИК ПО ЦЕНЕ МАШИНЫ

- Первоначально мы обсуждали проведение выпускного в кафе, - рассказывает отец выпускника Иван Агапов. - Но Богачева еще в феврале начала настаивать на том, что под празднование подойдет клуб в переулке Центральный. Мол, дешево и качественно. Когда же дело коснулось сметы, начали всплывать подводные камни. Например, чтобы закрыть дыры на стене – нужно поставить фотозону за 100 тысяч рублей. Меню скудное, порции около 200 граммов, выбора практически нет. Количество воды ограничено. В самом помещении даже окон нет!

С родителей была взята сумма – 8 600 рублей за ребенка и с каждого взрослого 2 200 рублей. По словам школьников, в гимназии четыре класса выпускников. Это примерно 103 ученика. Плюс еще 100 родителей. Итоговая сумма получилась весьма внушительной – около 1 млн.106 тысяч рублей.

Вместо солидного кафе выпускники пойдут в бар, который раньше был гаражом или автосервисом. Фото: предоставили родители выпускников

- Ольга самостоятельно заключила и подписала договор на проведение выпускного вечера в баре, - продолжает Иван. - Выбить смету нам удалось только к концу мая и тогда мы поняли, что нашим доверием пренебрегли. Праздник обходится нам в крупную сумму. Потрепанный клуб по цене автомобиля! На требования о возврате денежных средств и смены площадки, Богачева не реагирует, либо отнекивается и говорит, что формирует какие-то списки.

ПРАЗДНИК ПОД УГРОЗОЙ

Между тем до главного праздника остается совсем немного времени.

- На выпускном должны были гулять больше 200 человек. Как в такую маленькую душную забегаловку можно загнать такое количество народу? - возмущаются родители. - Мы предложили перенести мероприятие в Ельцин-центр, в Синару или в Рамаду. Сумма практически одинаковая, а условия в разы лучше. Например, в Ельцин-центре один выпускник обойдется чуть меньше семи тысяч. Но мы получили отказ от Ольги, так как якобы она уже внесла задаток и говорит о том, что вернуть сумму невозможно.

Сейчас в учебных чатах творится вакханалия.

- Нам выслали какие-то расписки. Якобы организатор праздника получала частями деньги от Богачевой. В бумагах обозначено несколько сумм – 375 800 рублей, 300 тысяч рублей и 210, - уточняет Иван Агапов. - Такое ощущение, что для Богачевой это некое развлечение. Она заявила, что у нее очень влиятельный муж, и мы правды не добьемся. Денег тем, кто не согласен с площадкой проведения мероприятия, не видать.

Облегчить немного ситуацию может только ужесточение коронавирусных требований. В случае если их введут, то Богачева обязалась вернуть половину суммы и то не сразу. Но родители с такой позицией не согласны, и намерены сегодня обратиться в правоохранительные органы.

- Наш праздник остался под вопросом. Мы до сих пор не знаем, что нас ждет, и где мы будем. Будем ли вообще что-то праздновать, - вздыхают старшеклассники.

Ольга Богачева на вопросы «Комсомолки» в мессенджерах не ответила, как и на телефонный звонок.

Фото: предоставили родители выпускников

Немногословной оказалась и директор учебного заведения:

- Это родительские деньги и школа здесь не причем.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подтвердил, что от родителей поступила жалоба:

- Сейчас вопросом занимаются компетентные органы. Кроме того, прокуратура Ленинского района будет проводить проверку.