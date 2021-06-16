После убийства в Адлере уральских приставов начали массово выводить на стрельбище

Приставы стреляли с 25 метров из пистолета Макарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

После убийства двух судебных приставов в Адлере сотрудников ФССП Екатеринбурга начали усиленно обучать стрельбе.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, в столице Урала огневая подготовка предусмотрена для сотрудников ОУДПС (обеспечение установленного порядка деятельности судов). Обычно эти приставы дежурят в судах, но иногда их привлекают в качестве силовой поддержки, например, в случаях, когда у должников описывают имущество.

- После событий в Сочи у нас выпустили приказ о внеплановых учениях по огневой подготовке. Устно руководство сообщило, что это связано именно с событиями в Адлере. Насколько мне известно, внеплановые учения для приставов провели по всей России, - рассказал на условиях анонимности один из сотрудников ведомства.

В ходе внеплановых учений приставы стреляли с 25 метров из пистолета Макарова, а также подтягивали теоретические знания в вопросах огневой подготовки.

Трагическая гибель Андраника Матевосяня и Альберта Агозяна

Оперативно получить комментарий в пресс-службе свердловской ФССП к моменту публикации не удалось.

Напомним, трагическая гибель приставов в Сочи произошла утром 9 июня. Сотрудники ФССП Андраник Матевосян и Альберт Агозян вместе со строительной бригадой приехали на улицу Просвещения, 81/1 в Адлере. В 2020 году суд вынес решение снести бараки, принадлежащие Вартану Кочьяну и его семье. Сам он жил здесь и сдавал комнатушки туристам, приезжающим на отдых.

Вартан Кочьян решил помешать приставам и взял в руки ружье. Как считает следствие, владелец незаконной постройки не меньше трех раз выстрелил в сотрудников ФССП. После этого мужчина стал спокойно дожидаться приставов и даже записал исповедь.