От предложений нет отбоя: в Екатеринбурге сурок Тоша стал блогером

Тоше три года. Фото: предоставлено Жанной Лисовской

Жительница Екатеринбурга держит в доме сурка. Тоша, так зовут питомца, живет у Жанны Лисовской уже три года. А недавно экзотическое животное стало блогером.

У хозяйки сурка до его появления много лет были две собаки – алабаи, но потом они умерли от старости. Дом осиротел, говорит женщина, поэтому семья взяла новых питомцев.

- Это большая редкость для Урала. Поэтому мы нашли сурка в московском питомнике. Я много читала об этих животных. Привлекло то, что сурки зимой уходят в спячку и в этом период им не требуется уход. Это очень удобно, ведь можно спокойно путешествовать, оставлять животное без присмотра, - рассказала "КП" Жанна.

Когда Тоша появился в семье Лисовских, то сначала капризничал, как и любой другой ребенок. Но хозяйка говорит, благодаря тренировкам, сурок стал воспитанным питомцем. Например, он ходит в кошачий лоток, знает команды «ко мне», мурчит, словно кот, да и вообще стал любимцем всех членов семьи.

Фото: предоставлено Жанной Лисовской

Кстати, благодаря своему обоянию, он стал блогером.

- Я просыпалась утром и час тратила, чтобы разослать свеем друзьям видео с Тошей. Они сами просили. А потом решила скидывать видео на YouTube, создала канал, - объясняет хозяйка.

Как блогер, Тоша нашел своего зрителя. Видео снимает сама Жанна, где показывает и рассказывает о жизни сурка. За пару лет у зверька появилось 4,5 тысяч подписчиков. Сейчас у хозяйки нет отбоя от телевизионщиков. Все хотят пригласить милого блогера на передачу.

- Мы отказываемся от предложений и рекламных в том числе. Ведь животного нельзя заставить по щелчку сниматься, хоть он у нас и воспитанный.

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