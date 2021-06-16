В Гордуме Екатеринбурга предложили вакцинировать от коронавируса по месту жительства

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Скоро в Екатеринбурге прививку от COVID-19 можно будет получить не только в поликлиниках и торговых центрах, но и у себя во дворе. Такую идею сейчас рассматривают депутаты городской Думы Екатеринбурга. Ее предложил председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

11 июня на заседании депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» он рассказал о первом подобном опыте в своем округе – вакцинации жителей дома №55 на улице Стачек.

- Мы взяли дом, в котором проживает примерно 900 человек – это 354 квартиры, - рассказал Алексей Вихарев. – Дом специально выбрали большой, чтобы можно было охватить максимальное количество граждан. Совместно со старшей по дому мы обзвонили по телефону все квартиры. Предлагали поставить вакцину. Объясняли, что не нужно никуда ехать, что здесь, как и при голосовании по поправкам в Конституцию, можно просто спуститься, приготовив документы, и пройти процедуру. И люди с удовольствием откликнулись на это предложение.

ПРИВИВАЛИ «СПУТНИКОМ V»

В многоэтажке на улице Стачек до того, как в него пришли врачи, была привита треть жильцов. Поэтому идею вакцинироваться, не уходя далеко от квартиры, многие восприняли положительно. Однако, отмечает Алексей Вихарев, понадобились усилия пяти человек и 2,5 недели, чтобы обзвонить всех жильцов.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- История с вакцинацией прежде всего добровольная. Люди в основном сознательные. С отношением, что «Нет! Я не буду прививаться!» мы не сталкивались, - говорит Алексей Вихарев. – Но сталкивались с тем, что люди интересовались, какую вакцину будут ставить. Они говорили, что слышали, будто другая вакцина лучше. Мы связывались с врачом, записывали его ответ и давали жильцам информацию.

С некоторыми жильцами помощникам депутата приходилось созваниваться по 5-6 раз, чтобы объяснить все нюансы вакцинации. Сделать это помогали профессиональные медики.

- Огромная благодарность главному врачу 23-й городской больницы. Он выделил нам сотрудника, который помогал отвечать на вопросы жильцов, - отмечает Алексей Вихарев. - Ведь часто бывало, что мы звоним человеку, а он говорит, что у него диабет и ему нужно знать, можно ли в этом случае сделать прививку. В этом случае мы выступали в роли коммуникатора между врачами и жильцами.

Также 23-я городская больница выделила сотрудников, которые и делали прививки жильцам дома. Вакцину, кстати, они ставили «Спутник V».

- Стачек, 55 находится ближе всего к 23-й городской больнице. При содействии нашего Минздрава мы проговорили все с главным врачом больницы и вакцину брали у них, - рассказал на заседании председатель медицинской фракции. – В дальнейшем можно действовать так же – находим территорию, на которой будем проводить вакцинацию, ставим в курс дела министерство, договариваемся с главными врачами больниц. И они организуют нам необходимое количество вакцины.

ВСЯ ПРОЦЕДУРА ДЛИТСЯ 5-7 МИНУТ

Важный вопрос – где именно на территории дома прививать жильцов. В случае с многоэтажкой на улице Стачек, например, ТСЖ выделило два кабинета в местах общего пользования.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- В одном из кабинетов проверяли документы, в другом работали три медсестры, которые проводили вакцинацию, - объясняет Алексей Вихарев. - Каждому жителю было назначено время, чтобы не создавалась очередь. В будущем в зависимости от того, какая у дома территория, можно поставить и шатер во дворе. Но надо отследить, чтобы там были кабинки, прикрывающие человека со всех сторон, ведь в определенный момент нужно оголять плечо. Надо сделать так, чтобы людям было комфортно.

Сама вакцинация проходила по тому же принципу, что и в поликлинике или торговом центре. Сначала медики проверяли, здоров ли человек – нет ли температуры, в порядке ли давление. Объясняли возможные побочные действия от вакцины и затем делали прививку. Все это занимало 5-7 минут. Правда, после этого каждому жильцу надо было посидеть рядом 20 минут, чтобы врачи могли видеть, как чувствует себя человек после прививки.

- 43 человека мы вакцинировали. При этом двое в силу возраста не смогли спуститься к нам и попросили, чтобы мы поднялись к ним домой. Это тоже возможно, - отмечает Алексей Вихарев.

Отечественные вакцины от коронавируса двухкомпонентные. Они ставятся с разницей в 21 день и только тогда начинают защищать человека в полную силу. Поэтому в следующий раз медики придут к дому на улице Стачек 1 июля. К этому моменту, предполагают депутаты, те жильцы, которые в первый раз не привились, возможно, уже решатся на вакцинацию первым компонентом.

- Мы никуда не пропадаем, мы в контакте с гражданами и с ТСЖ, - говорит председатель медфракции. - Если возникнет второй список на 40-50 желающих сделать первую прививку, мы организуем для них эту возможность.

СЛЕДУЮЩИЕ НА ОЧЕРЕДИ ДОМА КИРОВСКОГО И АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЙОНОВ

На заседании медицинской фракции отметили, что когда началась вакцинация в доме на Стачек, вскоре об этом по сарафанному радио узнали и жильцы соседних домов. Они тоже пожелали привиться. Но пока что им пришлось отказать, так как вакцинация велась по составленному заранее графику. Впрочем, на заседании депутаты решили распространить опыт дома на улице Стачек на весь город, чтобы привиться не уходя далеко от своего места жительства могло как можно больше человек.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Мы получили поддержку главы города Алексея Орлова, - говорит Алексей Вихарев. - Общую координацию будет осуществлять Екатерина Сибирцева (заместитель главы города, - Прим. Ред.). А на местах нас будут поддерживать главы районов. Этим алгоритмом движемся.

Но для начала этот опыт закрепят. Поэтому летом подобная вакцинация пройдет в одном из домов Кировского района. Затем она состоится и в Академическом микрорайоне, в котором особенно много высотных домов.

- Академический район активен, - отметила депутат Анастасия Немец. - Есть две поликлиники. У управляющей компании есть контакты жителей – на телефон приходит нужная информация. Поэтому можно сделать рассылку, сообщить, что планируется вакцинация на придомовой территории. Это упростит задачу и позволит собрать больше людей.

Благодаря тому, что вакцинироваться можно будет на территории своего дома, уверены в городской Думе, Екатеринбург быстрее сможет победить коронавирус.

- Вакцинацию во дворе дома особенно положительно оценят жители отдаленных микрорайонов Екатеринбурга, - сказал депутат Михаил Вечкензин. - Как правило, не на каждой «окраине» есть поликлиника. Добраться до альтернативных пунктов, например, работающих сегодня в торговых центрах, тоже достаточно проблематично и далеко.

ДЛЯ СПРАВКИ

В состав депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» вошли 11 депутатов гордумы: Алексей Вихарев (главный инициатор создания "медфракции"), Михаил Вечкензин, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Сергей Мелехин, Сергей Боярский, Анастасия Немец, Павел Пустозеров, Олег Гордеев, Римма Скоморохова, Виктор Сомиков. Каждый депутат взял на свой личный контроль больницы и поликлиники, находящиеся в его избирательном округе.