Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 июня 2021 года

В Екатеринбурге увеличилось число заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 56 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи коронавируса приходятся на Кушву, Верхнюю Пышму, Нижний Тагил, Дегтярск, Березовский, Каменск-Уральский и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших уральцев с начала пандемии составляет 91 133 человека, из которых 84 985 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц выписан 131 человек.

На данный момент состояние 204 человек остается тяжелым, 148 размещены в палатах реанимации, 118 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 12 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 622 человека.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb