Несовершеннолетний состоял на учете после угона автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шалинском районе Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего школьника Алексея Антропова (имя изменено – прим.ред.). Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, 29 мая подросток набросился с кухонным ножом на своего приятеля. Все случилось в поселке Колпаковка.

Он нанес не менее четырех ударов ножом в шею, а потом сам же вызвал скорую и полицию. Сам Антропов состоит на учете в ПДН за угон автомобиля, а его жертва раньше также была «на карандаше» из-за злоупотребления спиртным.

- Парня в тяжелом состоянии доставили в Шалинскую больницу. У него резаные раны шеи, уха и плеча. Конфликт возник на почве личной неприязни во время пьяного застолья, - пояснил инсайдер «КП».

До суда нападавший будет на свободе. Фото: СОЦСЕТИ

На месте преступления изъяли нож и толстовку нападавшего с пятнами крови. Следственный отдел СКР Первоуральска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

- Сейчас обстоятельства данного инцидента выясняются следователями СКР в рамках возбуждённого уголовного дела. Также устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия необходимых мер для недопущения подобных фактов впредь, - отметили в СКР по Свердловской области.

Школьнику грозит до 10 лет лишения свободы, но до суда он будет на свободе. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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