Во второй половине июня придут дожди и ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уралгидрометцентре уточнили, что первая половина июня 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области была на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы. Днем температура достигала +27 и +32 градусов.

– Текущая неделя принесет заметное изменение погоды, которая приобретет неустойчивый характер. Атмосферный фронт, надвигающийся с ЕТ России, принесет 16-17 июня столь необходимые осадки. Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8 градусов. В период 18-21 июня ночью ожидается 6-11, днем 16-21 градус, – рассказала уральский синоптик Галина Шепоренко.

Кроме того, спасатели предупредили, что 16 июня ветер будет сносить с ног – ожидается, что он достигнет порывов в 27 метров в секунду. При возникновении ЧП из-за сильного ветра необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Сервисы уже опубликовали прогноз погоды на ближайшие 10 дней.

МЧС объявили штормовое предупреждение, порывы ветра достигнут 27 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЯНДЕКС.ПОГОДА

По данным сервиса прогноза погоды в Екатеринбурге, 16 июня 2021 года будет самый жаркий день, после этого температура воздуха не поднимется выше 25 градусов. Но не спешите доставать теплые вещи, жары не будет, установится умеренно-теплая температура воздуха.

Так, 16 июня в уральской столице будет 31 градус тепла днем и кратковременный дождь. Ночью термометры покажут +18 градусов.

17 июня днем будет пасмурно, дождливо и +25 градусов, ночью – всего 11 градусов тепла.

18 июня ожидается +18 градусов и кратковременный дождь, ночью – плюс 10 градусов.

19 июня будет пасмурно и +22 градуса днем, +15 – ночью.

20 июня в Екатеринбурге потеплеет до +25, ночью, согласно прогнозу погоды, будет +12.

21 июня термометры покажут +25 градусов днем и +14 – ночью.

С 22 по 27 июня в уральской столице пройдут дожди (22, 25 и 27 июня), также будет переменная облачность, дневная температура воздуха составит +18..+24 градуса, ночная – плюс 10-18.

С 28 по 30 июня осадков не ожидается, будет солнечная погода с температурой +19...+22 градуса в дневное время, ночью похолодает до +15.

16 июня температура поднимется до +30 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

GISMETEO

Еще один сервис прогноза погоды сообщает о жаре – 16 июня 2021 в Екатеринбурге будет 30 градусов тепла, правда осадков не ожидается. Ночью температура спадет до +17.

17 и 18 июня, по данным сервиса, пройдут дожди с грозами, и похолодает с +28 до +19 градусов.

19 и 20 июня будет аналогичная погода – в пределах +20 градусов днем, но без дождя. Ночью термометры покажут +12...+16 градусов.

21 июня придет жара – плюс 28 градусов.

22 и 23 июня снова пройдут дожди с грозами, температура воздуха в дневное время составит +22...+25 градусов, в ночное – плюс 14-18.

С 24 по 28 июня сильных температурных изменений не ожидается, воздух прогреется до +21 градуса днем и до +11 ночью. Дождь прогнозируют только 25 и 26 июня.