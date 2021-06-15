Первый круг команда завершит матчем с «Локомотивом» в Черкизово
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Российская Премьер Лига опубликовала расписание матчей чемпионата страны 2021/22. «Урал» начнет сезон домашней игрой против «Краснодара», а 30-й тур пройдет на выезде в против тульского «Арсенала».
Подопечные Юрия Матвеева сыграют против «Зенита» в конце первого круга в 14-ом туре, ответная игра в Санкт-Петербурге намечена на середину апреля.
1-й тур
23-26 июля
«Урал» – «Краснодар»
2-й тур
30 июля – 2 августа
«Урал» – «Нижний Новгород»
3-й тур
6-9 августа
«Сочи» – «Урал»
4-й тур
13-16 августа
«Спартак» – «Урал»
5-й тур
20-23 августа
«Урал» – «Динамо»
6-й тур
27-29 августа
«Урал» – «Ростов»
7-й тур
10-13 сентября
«Рубин» – «Урал»
8-й тур
17-20 сентября
«Урал» – «Локомотив»
9-й тур
24-27 сентября
«Урал» – «Арсенал»
10-й тур
1-3 октября
«Уфа» – «Урал»
11-й тур
15-18 октября
«Урал» – ЦСКА
12-й тур
22-25 октября
«Ахмат» – «Урал»
13-й тур
29 октября – 1 ноября
«Химки» – «Урал»
14-й тур
5-7 ноября
«Урал» – «Зенит»
15-й тур
19-22 ноября
«Крылья Советов» – «Урал»
16-й тур
26-29 ноября
«Урал» – «Сочи»
17-й тур
3-6 декабря
«Локомотив» – «Урал»
18-й тур
10-13 декабря
«Ростов» – «Урал»
19-й тур
25-28 февраля
«Нижний Новгород» – «Урал»
20-й тур
4-7 марта
«Краснодар» – «Урал»
21-й тур
11-14 марта
«Урал» – «Ахмат»
22-й тур
18-20 марта
«Урал» – «Химки»
23-й тур
1-4 апреля
ЦСКА – «Урал»
24-й тур
8-11 апреля
«Урал» – «Крылья Советов»
25-й тур
15-18 апреля
«Зенит» – «Урал»
26-й тур
22-25 апреля
«Урал» – «Уфа»
27-й тур
29 апреля – 2 мая
«Динамо» – «Урал»
28-й тур
6-9 мая
«Урал» – «Спартак»
29-й тур
13-16 мая
«Урал» – «Рубин»
30-й тур
21 мая
«Арсенал» – «Урал»
Напомним, что состав шмелей пополнил вратарь ЦСКА Илья Помазун. Кроме этого клуб не стал продлевать соглашение с Павлом Погребняком. В прошлом сезоне «Урал» занял 12-е место в чемпионате.