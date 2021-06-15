Первый круг команда завершит матчем с «Локомотивом» в Черкизово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская Премьер Лига опубликовала расписание матчей чемпионата страны 2021/22. «Урал» начнет сезон домашней игрой против «Краснодара», а 30-й тур пройдет на выезде в против тульского «Арсенала».

Подопечные Юрия Матвеева сыграют против «Зенита» в конце первого круга в 14-ом туре, ответная игра в Санкт-Петербурге намечена на середину апреля.

1-й тур

23-26 июля

«Урал» – «Краснодар»

2-й тур

30 июля – 2 августа

«Урал» – «Нижний Новгород»

3-й тур

6-9 августа

«Сочи» – «Урал»

4-й тур

13-16 августа

«Спартак» – «Урал»

5-й тур

20-23 августа

«Урал» – «Динамо»

6-й тур

27-29 августа

«Урал» – «Ростов»

7-й тур

10-13 сентября

«Рубин» – «Урал»

8-й тур

17-20 сентября

«Урал» – «Локомотив»

9-й тур

24-27 сентября

«Урал» – «Арсенал»

10-й тур

1-3 октября

«Уфа» – «Урал»

11-й тур

15-18 октября

«Урал» – ЦСКА

12-й тур

22-25 октября

«Ахмат» – «Урал»

13-й тур

29 октября – 1 ноября

«Химки» – «Урал»

14-й тур

5-7 ноября

«Урал» – «Зенит»

15-й тур

19-22 ноября

«Крылья Советов» – «Урал»

16-й тур

26-29 ноября

«Урал» – «Сочи»

17-й тур

3-6 декабря

«Локомотив» – «Урал»

18-й тур

10-13 декабря

«Ростов» – «Урал»

19-й тур

25-28 февраля

«Нижний Новгород» – «Урал»

20-й тур

4-7 марта

«Краснодар» – «Урал»

21-й тур

11-14 марта

«Урал» – «Ахмат»

22-й тур

18-20 марта

«Урал» – «Химки»

23-й тур

1-4 апреля

ЦСКА – «Урал»

24-й тур

8-11 апреля

«Урал» – «Крылья Советов»

25-й тур

15-18 апреля

«Зенит» – «Урал»

26-й тур

22-25 апреля

«Урал» – «Уфа»

27-й тур

29 апреля – 2 мая

«Динамо» – «Урал»

28-й тур

6-9 мая

«Урал» – «Спартак»

29-й тур

13-16 мая

«Урал» – «Рубин»

30-й тур

21 мая

«Арсенал» – «Урал»

Напомним, что состав шмелей пополнил вратарь ЦСКА Илья Помазун. Кроме этого клуб не стал продлевать соглашение с Павлом Погребняком. В прошлом сезоне «Урал» занял 12-е место в чемпионате.