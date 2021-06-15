Количество заболевших COVID-19 растет: ждать ли в Свердловской области новых ограничений

От коронавируса сейчас вакцинируют не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и даже в аэропорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, снова происходит то, чего многие опасались – заболеваемость коронавирусом в стране опять растет. Москва уже ушла на «нерабочую» неделю до 20 июня. А ее мэр Сергей Собянин накануне объявил о том, что количество госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 выросло на 70%. Да и просто количество выявленных случаев коронавируса у жителей столицы увеличилось на 80%.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ СТАНЕТ ИЗВЕСТНО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

В Свердловской области тоже идет рост заболеваемости. В начале июня у нас ежедневно фиксировалось меньше 100 заболевших. Но затем вдруг «кривая» поползла вверх. Уже, 14 июня, было зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19. О «нерабочей» неделе, как в Москве, на Среднем Урале речи пока не идет. Но в правительстве региона отмечают, что какие-то ограничения, возможно, придется вернуть.

- Мы внимательно следим за состоянием дел, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Число заболевших растет, поэтому я не исключаю ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне аккуратно. Оперштаб работает. В ближайшие дни мы расскажем об ограничениях, если они будут.

В Свердловской области прививку от коронавируса первым компонентом сделали 506 414 человек, вторым - 425 463. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также глава региона напомнил о необходимости носить медицинские маски в магазинах и общественных местах.

- Это не какая-то шутка, не чья-то блажь. Коронавирус — серьезная угроза, с которой нам еще предстоит бороться и некоторое время жить, - добавляет глава региона. - Поэтому нужно беречь своих родителей, защищать себя и своих близких.

ВСЕМУ ВИНОЙ ИНДИЙСКИЙ ШТАММ?

Ряд экспертов связывают рост заболеваемости с появлением новых штаммов коронавируса на территории страны.

- Те эпидемиологические данные, которые есть в других странах, говорят об одном: как только начинает доминировать штамм с негативными свойствами, то тут же начинается резкий рост случаев заболеваемости, - объясняет Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики. - Динамика роста зависит от того, как себя ведет население, какие антиковидные меры принимаются, и каков охват вакцинами. Мы постепенно накапливали новые варианты штаммов. Но они прорвались. И это сразу стало ощутимо.

Причиной нового витка пандемии эксперты называют индийский штамм, который был впервые зафиксирован в Индии в конце прошлого года. Его еще называют дельта-коронавирусом (Такое обозначение придумали в ВОЗ. Британский штамм называют «альфа», штамм из Южной Африки «бета», а штамм из Бразилии – «гамма», - Прим. Ред.). Индийский отличается тем, что инфицирует быстрее и может вызывать более тяжелые формы болезни.

Медики напоминают, что предварительная запись на вакцинацию в выездных пунктах не требуется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Индийский штамм обладает сопротивляемостью к разработанным планам лечения, в том числе у более молодых людей, - считает Иван Коновалов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ имени Пирогова. - Процент лиц с бессимптомным течением значимо снизился по сравнению с таковым при вспышке прошлого года, когда циркулировал в основном измененный «уханьский», а затем и «британский» штамм. Поэтому лавинообразный рост числа подтвержденных случаев инфицирования сопровождается еще и статистически значимым утяжелением клинической картины, поскольку человек без симптомов гораздо проще мог уходить от обследования и, соответственно, от выявления, что отражается на цифрах статистики.

ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ СТАБИЛЕН

По данным медиков 5-10% тех, кто болел коронавирусом больше трех месяцев назад могут заново инфицироваться новыми штаммами. При этом вакцина от них помогает все же лучше, чем антитела, выработанные самостоятельно человеческим организмом в ходе предыдущей болезни.

- Проводился анализ эффективности вакцинации «Спутник V» против индийского штамма, были получены примерно схожие результаты, как и против предыдущих вариантов вируса, - отмечает Иван Коновалов. - Таким образом, можно сказать, что иммунитет после вакцинации более стабилен и устойчив, в том числе и против новых мутантов, чем иммунитет после перенесенного инфекционного процесса.

На Среднем Урале работает 32 мобильных пункта вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью в свою очередь отмечают, что данных о том, что рост заболеваемости связан именно с индийским штаммом еще нет.

- Специалистами ведется мониторинг за новыми штаммами коронавируса. Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией: прибывших из-за рубежа, контактных, в клинически тяжелых случаях, лиц с устойчивостью к лечению, – отвечают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Для высокотехнологичного молекулярного генетического исследования пробы из Свердловской области направляются в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

После этого результаты исследования анализируются в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

- Эпидемиологи отмечают, что мутации в геноме SARS-CoV-2 происходят постоянно, это нормальный процесс, а данных о том, что они как-либо влияют на тяжесть протекания заболевания, или хуже нейтрализуются антителами, нет, - добавляют в оперативном штабе.- Применяемые в Российской Федерации вакцины против COVID-19 эффективны в отношении всех циркулирующих штаммов.

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