Уральские спасатели просят соблюдать меры безопасности при сильном ветре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. По их словам в ближайшие дни в регион придут сильные ветра и грозы. 15 и 16 июня 2021 года скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду. Специалисты говорят, что во всем виноват циклон.

- Через Свердловскую область проходит холодный фронт, связанный с антициклоном, который расположен в районе Салехарда. 16 июня ожидается местами кратковременные дожди, грозы, а при них порывы ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура будет варьироваться от + 14 до +18 градусов. А вот днем будет достаточно жарко до +30 градусов, - рассказывает Анна Мишарина, начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра.

Улучшения погоды не стоит ждать до конца недели. Ближайшие три дня на Свердловскую область прольются дожди.

При этом, в регионе сохраняется высокая пожароопасность в лесах и в городе. Поэтому сотрудники МЧС предупреждают соблюдать меры безопасности. Например, не стоит забывать о запрете открытого огня. В дни, когда объявлен сильный ветер нужно быть осторожными с пламенем, прекратить все работы на высоте или открытом воздухе.

- Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий,- предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Обо всех чрезвычайных ситуациях просят сообщать на 101 или 112.