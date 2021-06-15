Вышел из камеры и упал: в Екатеринбурге хулиган умер в отделе полиции

Бригада скорой помощи не смогла помочь задержанному Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в дежурной части отдела полиции № 7 на улице Народной Воли умер 23-летний задержанный. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, мужчина был доставлен в отдел за мелкое хулиганство, он матерился на улице.

- Гражданин был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц, составлен протокол об административном правонарушении. Когда его выпустили, ему стало плохо и он упал, - рассказал инсайдер «Комсомолки».

Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла помочь хулигану, тот был уже мертв. В свердловском главке полиции отметили, что на теле мужчины не было следов насильственной смерти.

- На выходе из здания ОВД он вспомнил, что забыл забрать ранее изъятый у него сотовый телефон. Сотрудники полиции вновь запустили гражданина в служебное помещение, где ему неожиданно стало плохо и он потерял сознание. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако, не смотря на предпринятые медицинскими работниками меры, мужчина скончался, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Проверку проводит ГУ МВД региона и Следственный отдел СК.

- Точная причина смерти гражданина устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.