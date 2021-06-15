Отцапала полпальца: екатеринбургская блогерша будет судиться с базой отдыха из-за нападения лошади

Фото: Юлия Шарифулина

Жительницу Екатеринбурга укусила лошадь на базе отдыха «Гора Лиственная». Теперь блогер и тренер по йоге Юлия Шарифулина намерена судиться с владельцами бизнеса. Женщина возмущена тем, что ей не оказали помощь, а затем и вовсе проводили за ворота базы.

Как рассказала девушка, несчастный случай произошел еще 5 июня. Вместе с мужчиной Юлия приехали отдыхать на «Гору Лиственную», где летом вместо горнолыжного комплекса работает кемпинг. Гуляли по склону и в конце горы увидели стадо лошадей, девушка начала снимать животных, но конь схватил ее за палец. А когда екатеринбурженка сумела выдернуть палец из пасти животного, то ее едва не избили копытами.

- Одна из лошадей приблизилась ко мне максимально близко, когда я стояла спиной. Почувствовав, что мне по какой-то причине очень больно руку, я повернулась и увидела свой палец в зубах у лошади. Я понимала, что либо я палец выдерну, либо она мне его полностью откусит! Палец выдернула с криком и лошадь подняла на меня копыто! С детства знаю, что лошади не бьют лежачих. Я сгруппировалась, упала на правый бок, лошадь отступила, а я начала отползать от неё на безопасное расстояние, придерживая травмированный палец левой ладонью. Поднявшись на ноги, решила посмотреть насколько укус оказался значительным, раскрыв левую руку, увидела в своей ладони лужи крови, в которой плавает мясо с пальца правой руки, - рассказывает Юлия.

Шокированная девушка побежала за помощью к сотрудникам базы, но никого, по словам Юлии, она так и не нашла. Добежала до кафе, которое тоже находится на территории, но так оказалась аптечки были пустыми. Бинт и перекись нашлась только лишь в машине у заместителя директора Алексея Чуб, который находился поблизости.

- Сотрудница, которая стояла за баром, сказала мне «хватит ныть, всех клиентов распугаешь». Мне становилось все хуже и я просила вызвать скорую. На что я получила категорический отказ и просьбу удалиться с территории, - вспоминает екатеринбурженка.

В больнице №23 Юлии зашили палец, на следующий день у нее начался отек квинке. Но спустя еще пару суток состояние пострадавшей пришло в норму. Но девушка решила наказать базу отдыха. Сначала Шарифулина написала заявление в полицию, а сейчас собирается подать в суд, чтобы возместить у владельцев сто тысяч рублей.

Администрация «Горы Лиственная» утверждают, что лошади, которые покусали блогершу, принадлежат садовому обществу что по соседству. Табун гулял как раз на границе двух территории. Но на тропах есть информационные таблички о диких животных, предупреждающие не кормить зверье.

- Я сам лично оказывал помощь Юлии, потом она отправилась в больницу. Через несколько дней после инцидента она приехала со скандалом. Чтобы решить конфликт, мы предложили ей бесплатные услуги кемпинга, но она требует денег, - уточнил Алексей Чуб, заместитель директора ГЛК «Гора Лиственная».