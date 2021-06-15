Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 610. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на Среднем Урале было выявлено 146 новых случаев COVID-19. Из них – 59 жители Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе достигло 90 988.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Талицкого и Шалинского городских округов, Камышлова и Камышловского района, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Режа, Сосьвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Ирбита и Ирбитского района, Полевского, Ревды, Горноуральского городского округа, Первоуральска, Байкаловского района, Белоярского городского округа.

- Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 118 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 610.