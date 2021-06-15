Партия «Новые люди» обучила 500 политических волонтеров в Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Партия провела под Екатеринбургом трехдневный тренинг Politics camp: более 500 волонтеров научились предвыборной агитации, сбору подписей и впервые выступили на дебатах.

Обучение прошло в форме игр и квестов, в ходе которых участники отработали сразу несколько вариантов ведения политической кампании.

По мнению кандидата в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», актера и ведущего Ярослава Бородина, такой формат быстро погружает волонтеров в предвыборный процесс, позволяя им соперничать с более опытными специалистами.

«Новые люди – партия новая, с интересными идеями и свежим взглядом на политические процессы. Для меня это была прекрасная возможность почувствовать командный дух. С ребятами мы разыграли несколько сценариев ведения выборов. 500 человек - это уже сплоченная команда, которая может дать фору своим более опытным конкурентам», – уверен Ярослав Бородин.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В партии принципиально не используют наемных агитаторов – с людьми работают только те, кто согласен с программой партии и готов бороться за ее воплощение.

Напомним, партия «Новые люди» была создана в марте прошлого года предпринимателем и общественным деятелем Алексеем Нечаевым, президентом научно-производственной компании Faberlic. На сегодняшний день партия представлена в парламентах четырех регионов России.

На предстоящих выборах в Государственную Думу партия выставит более 200 кандидатов. Новые люди планируют пройти пятипроцентный барьер сформировать в Госдуме свою фракцию. В Свердловской области партия также будет бороться за места в Законодательном собрании.