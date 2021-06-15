С 11 до 18 июня 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будут работать 16 мобильных пунктов вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Среднего Урала активно участвуют в массовой вакцинации от COVID-19. В конце прошлой недели общее число привитых свердловчан достигло 425463 человек, это те, кто поставил оба компонента вакцины.

С марта 2021, помимо медицинских учреждений, поставить прививку от коронавируса можно в торговых центрах Екатеринбурга и Свердловской области, также акцию поддержали Екатеринбургский цирк, аэропорт «Кольцово» и городской железнодорожный вокзал.

Мобильные пункты отличаются тем, что здесь можно вакцинироваться в порядке живой очереди (в больницы нужно заранее записаться по номеру телефона 122, на сайте или госуслугах).

Так, на этой неделе в уральской столице будут работать 12 таких пунктов.

Фото: скрин сайта https://profilaktica.ru

И по одному в Верхней Пышме, Ирбите, Первоуральске и Нижнем Тагиле.

Фото: скрин сайта https://profilaktica.ru

ВАЖНО

Каждый, кто хочет поставить прививку от коронавируса в мобильном пункте Екатеринбурга или Свердловской области, должен иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заранее заполненную анкету.