Фото: предоставлено родственниками пропавшего

В Екатеринбурге пропал 26-летний Кадырбек Надырбаев. В последний раз его видели по адресу переулок Терновый, 8/3. Там он живет вместе с тетей. По словам соседки, она видела, как Кадырбек вышел из дома с телевизором и сел в автомобиль. Марку машины и кто был за рулем, женщина не запомнила.

- Кадырбек никогда не пропадал, - рассказывает «КП» сестра пропавшего Наргиза Надырбаева. – Этот телевизор он купил себе на новый год. Он не взял с собой ни документы, ни деньги, также остался пульт от телевизора.

Фото: "ЛизаАлерт"

Кадырбек работает экспедитором на хлебозаводе «СМАК», график сменный два через два. В отделе кадров предприятия заявили, что на работе Надырбаев не появлялся.

- Брат работает ночами, а родственники наоборот днем. Поэтому они могли не сразу заметить его пропажу, - добавила Наргиза Надырбаева.

Ориентировку на поиск разметил отряд «ЛизаАлерт», родственники уже обратились с заявлением в отдел полиции № 8.

- Заявление поступило 14.06.2021 в отдел полиции № 8 от родственников. В настоящее время мероприятия по розыску гражданина продолжаются. Все, кто обладает значимой информацией о пропавшем, могут сообщать по телефонам 356-42-08 или 102 (02), - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Дом, в котором живет Кадырбек. Здесь его видели в последний раз. Фото: «Яндекс. Панорама»

При звонке на номер Кадырбека Надырбаева сразу же включается автоответчик.

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