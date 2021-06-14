Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние данные на 14 июня 2021 года

Состояние 313 госпитализированных оценивается как тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили 138 случаев коронавируса.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, больше всего новых случаев коронавируса выявили у жителей Екатеринбурга (+52). Также диагноз подтвердился у жителей Березовского, Верхней Пышмы, Качканара, Нижнего Тагила, Первоуральска и других населенных пунктов области.

С момента начала вспышки пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 90 842 случаев COVID-19.

- Состояние 313 госпитализированных оценивается как тяжелое, 147 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в больницах региона находятся 1 442 пациента, состояние которых врачи оценивают как среднее.

Также по последним данным в Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев в регионе с момента начала вспышки пандемии коронавируса достигло 3 597.