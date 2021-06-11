Губернатор Куйвашев проверил работу школьных лагерей

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев проверил, как работает дневной лагерь при школе №18 в Екатеринбурге. В условиях, когда пандемия ещё не окончилась, особенно важно обеспечить полную безопасность детей и не прерывать оздоровительную кампанию, вводя новые ограничения. Глава региона лично убедился в том, что детям в каникулы, как и всегда в свердловских школах, уделяется самое значительное внимание.

Прошлым летом в Свердловской области работали только загородные лагеря с неполной загрузкой и соблюдениям всех мер профилактики распространения инфекции. В этом году эпидемиологическая ситуация позволила в регионе открыть и загородные лагеря, и школьные. Летняя оздоровительная кампания в регионе проходит в плановом режиме, и, по словам губернатора, не допустить сбоев – сейчас главная задача.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Я проверил, как работает один из лагерей при школе №18 в Екатеринбурге. Остался доволен: санитарные правила соблюдаются. Но главное: дети довольны, вкусно накормлены и заняты разными интересными делами (среди которых даже изучение китайского языка). Дневные лагеря — самые доступные и популярные. По всему региону их сегодня 1060. Везде должны быть лучшие условия для детей. А вот если где-то что-то не так, я прошу родителей не молчать. Сообщать в министерство образования или мне напрямую. Это всё вещи, которые в наших силах исправить, – отметил Евгений Куйвашев.

В екатеринбургской школе №18 Губернатор посмотрел, чем занимаются дети. Программа летнего лагеря в этом году – «Ценности путешественника», и все занятия посвящены этой теме. Даже классы, переоборудованные на лето под спальни для младших школьников, здесь называют «бунгало». Дети в школе рисуют, танцуют, гуляют, ходят на экскурсии – словом, всё, что положено делать школьникам, чтобы провести каникулы с пользой.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев пообщался не только с детьми, но и с их родителями. Они задали губернатору волнующие их вопросы. Так, одним из самых важных стал вопрос расширения оздоровительной кампании. Евгений Куйвашев заверил мам из родительского комитета: такие планы есть.

Всего в Свердловской области в этом году открыты 1240 детских оздоровительных лагерей, в том числе 1060 – при школах. В эти каникулы в них отдохнут более 430 тысяч детей. В течение последних десяти лет в регионе действует программа по предоставлению субсидий на проведение ремонтов в загородных муниципальных лагерях – по 100 миллионов рублей ежегодно. При этом новые лагеря на Среднем Урале в последние годы не строились. По словам губернатора, это ещё одно направление работы, которым областным и местным властям предстоит заняться в перспективе.