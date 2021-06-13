По словам дрессировщика Рустама Газзаева, рождение бизона в цирке - уникальный случай. Фото: предоставлено Рустамом Газзаевым

В ночь на 13 июня в Екатеринбургском цирке произошло нежданное пополнение – у самки бизона Грэмми, которая выступает в шоу Гии Эрадзе, родился малыш. Событие ошарашило всех участников труппы, но в первую очередь дрессировщика Рустама Газзаева. По его словам, за 20 лет работы он не видел ничего подобного.

- Посреди ночи мне позвонили и сказали, что у Грэмми родился малыш. – вспоминает дрессировщик. – Я примчался и не мог поверить этому счастью. Это по истине уникальный случай, когда бизон рождается в неволе! Я так счастлив, словно у меня у самого ребенок родился.

Грэмми и ее малыш Тэфи. Фото: предоставлено Рустамом Газзаевым

Новорожденного бизона назвали Тэфи, он стал пятым бизоном Рустама Газзаева. Коллеги даже подшучивают, что у него теперь четыре канадских бизона, а один – уральский.

- В среднем бизоны живут 20-25 лет, поэтому можно считать, что Грэмми еще подросток. Я даже подумать не мог, что она беременна. На днях я заметил, что у нее увеличилось вымя, но не придал этому значения. Дело еще в том, что я своих бизонов очень сильно откормил. Поэтому я думал, что она полная, - объясняет Рустам Газзаев.

Говорить о том, будет ли выступать Тэфи в цирке вместе с мамой, пока преждевременно. Здесь все зависит от самого бизона, заставлять его участвовать в программе не собираются.