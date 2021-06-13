Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 июня 2021

Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 585. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале выявлено 136 новых случаев COVID-19, из них 34 - в Екатеринбурге. Общее количество случаев достигло 90 704.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Режа, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Сысертского городского округа, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Ревды, Сухого Лога,

Верхней Туры, Карпинска и Краснотурьинска.

-Состояние 318 госпитализированных оценивается как тяжелое, 142 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 585.