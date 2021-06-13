Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Ранним утром 13 июня в самом центре Екатеринбурга пьяный водитель Toyota Sprinter сбил двух пешеходов на тротуаре. Авария произошла на перекрестке улиц Розы Люксембург – Куйбышева. Перед наездом водитель промчался на красный сигнал светофора.

- В аварии пострадали 42-летняя женщина, с различными травмами доставлена в 36 ГКБ и мужчина (личность не установлена) в тяжелом состоянии также госпитализирован в 36 ГКБ, - отмечают в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем оказался 27-летний парень, который получил права три года назад. Алкотестер показал 0,822 промилле. Сам он рассказал, что выпил литр пива и сел за руль. Причиной пьяного застолья стало получение диплома.

В отношении водителя возбуждено административное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8. Ему грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до 2 лет.

Напомним, что за последние три дня в Свердловской области произошли две страшные аварии. Сначала в Лесном шесть человек погибли под колесами автобуса, у которого отказали тормоза. Затем на севере региона разбилась семья, возвращавшаяся домой в ХМАО.