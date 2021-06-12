Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на севере Свердловской области, в котором погибли четыре человека, еще пятеро серьезно пострадали. Их личности уже установлены, предполагаемый виновник аварии - это водитель Nissan, который вылетел на встречную полосу.

- Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей», - об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Полковник Валерий Горелых призвал водителей не превышать скорость, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не рисковать при совершении обгонов, даже если вы сильно торопитесь. Особенно эти советы необходимы в период праздничных выходных.

- Только за последние три дня на территории Среднего Урала в дорожных авариях погибли 13 человек, из них двое детей, ещё 55 получили различной степени тяжести травмы, в том числе 9 детей, - добавил Валерий Горелых.